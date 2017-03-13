​Создание единой профилактической среды в системе здравоохранения – такую задачу поставил врио губернатора Дмитрий Миронов, презентуя стратегию развития региона.



– Сохранность собственного здоровья и здоровья семьи – это фундаментальная ценность для каждого человека. И мы должны этому способствовать, – отметил глава региона. – Сегодня идет большая работа над улучшением качества медицинской помощи, активно внедряются такие проекты, как «Открытая регистратура», «Бережливая поликлиника». Именно они станут основой для развития системы опережающей медицины. Уверен, это будет иметь для региона не только социальный, но и экономический эффект. По плану через три года в Ярославской области в 5 раз увеличится количество передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, в 2,5 раза вырастет число отремонтированных и оснащенных всей необходимой техникой медучреждений. Уже сегодня в Ростове полностью на областные деньги построена новая поликлиника с дневным стационаром на 40 коек и кабинетом неотложной помощи. Сейчас она оснащается оборудованием для круглосуточной компьютерной томографии и диагностики широкого спектра. – Укрепление первичного поликлинического звена за счет материальных и кадровых ресурсов, нормализация его работы и доступность – одна из основных задач областной системы здравоохранения, – прокомментировал главный врач клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева Александр Дегтярев. – Кроме стационарного обслуживания необходимо сделать доступной даже в отдаленных уголках региона срочную медицинскую помощь. Кроме того, уже в ближайшие два года в Ярославской области будет введена система скринингов по сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям и сахарному диабету. – Ранняя диагностика болезней гораздо эффективней борьбы с их последствиями. Именно поэтому на первое место выходит создание и дальнейшее развитие специализированных диагностических центров, – подчеркнул академик РАН, президент ЯГМУ Юрий Новиков. – Задача медицинского университета – подготовить соответствующие кадры. Лечащий врач сегодня должен не только на достойном уровне использовать новые технологии в медицине, но и суметь вовремя диагностировать болезнь, направить пациента к соответствующему специалисту.