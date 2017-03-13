​13 марта врио губернатора Дмитрий Миронов начал презентацию стратегии социально-экономического развития региона до 2025 года с темы жилищно-коммунального хозяйства.



– Проблемы ЖКХ необходимо решать в первую очередь, – сказал Дмитрий Миронов. – Свет, тепло, вода должны поступать в дома ярославцев бесперебойно, в нужном объеме и по прозрачным тарифам, а условия проживания людей, дворы, подъезды должны быть современными и комфортными.



Глава региона отметил, что в прошлом году расселено более 37 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В текущем году будут расселены все дома, которые признаны ветхими и аварийными до 2012 года. В дальнейшем переселение людей из непригодных для проживания домов должно быть поставлено на плановую основу.



Врио губернатора добавил, что будет проведена ревизия и простимулировано выполнение областной программы замены водопроводных сетей и улучшения качества коммунальных услуг. В период с 2014 по 2020 год на эти цели планируется направить 23 миллиарда рублей.



Особое внимание Дмитрий Миронов уделил деятельности управляющих компаний. Он сообщил, что контроль за ней будет ужесточен. В ближайшее время обновится официальный публичный рейтинг УК, отражающий, насколько качественно эти структуры выполняют свою работу.



– Очень важно, что в стратегии отражен этот вопрос, – считает член Общественной палаты Ярославской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев. – Управляющие компании должны грамотно заниматься менеджментом. Не решать только свои собственные вопросы, а защищать интересы собственников МКД. Необходимо контактировать с людьми. Кроме того, важно выработать методику перехода собственников МКД из одной управляющей компании в другую.



Работа, которую команда Дмитрия Миронова проводит в сфере ЖКХ, была высоко оценена присутствующими на презентации жителями региона.



– На мой взгляд, со стороны Правительства области сделан важный шаг в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, – сказал депутат Ярославской областной Думы Юрий Павлов. – Уже сейчас в регионе работает ЕИРЦ, который позволяет сделать расчеты за услуги ЖКХ максимально прозрачными.