Во время презентации социально-экономической стратегии развития Ярославской области до 2025 года, которую провел сегодня врио губернатора Дмитрий Миронов, теме газификации было уделено особое внимание. Глава региона отметил, что свернутая несколько лет назад программа газификации реанимирована, и в течение ближайших пяти лет будут построены сотни километров новых сетей. – Программа газификации области сдвинулась с мертвой точки, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы возобновили и существенно расширили этот проект. Уже в текущем году доступ к газу получат более 7 тысяч домохозяйств, а в течение ближайших четырех лет мы газифицируем 41 населенный пункт, введем в эксплуатацию почти 600 километров новых газопроводов в сельской местности. Возобновление газификации произошло благодаря перезагрузке в отношениях между Правительством Ярославской области и компанией «Газпром». Сторонам удалось достичь договоренностей, благодаря которым с 2017 по 2021 год в газификацию региона будет вложено порядка 2 миллиардов рублей. Около миллиарда рублей поступит в область уже в этом году. Работы по газификации начнутся в пяти муниципальных районах: Ярославском, Переславском, Ростовском, Рыбинском и Мышкинском. В настоящее время в регионе полным ходом идет подготовка к строительству внутрипоселковых сетей. Их возведение предусмотрено программой синхронизации. Для того чтобы газ пришел в поселки и деревни, они должны быть к этому готовы: построены все коммуникации внутри самих населенных пунктов, подготовлены к приходу голубого топлива котельные. В Переславском районе планируется газифицировать село Купанское. Здесь находится 736 домовладений, проживают около 1,5 тысячи человек. Газовая труба будет протянута от села Первушино. Общая протяженность сетей, включая внутрипоселковые, составит почти 35 километров. – Урегулирование отношений между Правительством Ярославской области и компанией «Газпром» – крайне позитивное событие. Ведь в конечном итоге это отразится на качестве жизни простых людей, – сказал глава Переславского района Владимир Денисюк. – В районе к строительству магистрального газопровода уже почти все готово. Внутрипоселковые газораспределительные сети построены. Вскоре начнется проектирование газовой котельной. Модульные конструкции сейчас собираются быстро. Работу мы рассчитываем завершить в срок. В этом же году начинается проектирование магистрального газопровода в Брейтовском районе. Это единственный район в Ярославской области, уровень газификации которого ноль процентов. Учитывая межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы-отводы, планируется, что общая протяженность сетей составит 160 километров. Будет газифицировано больше 1800 домовладений. Глава района Андрей Перов заявил, что газификация станет хорошим импульсом для дальнейшего развития территории. – Мы очень ждем этого события и готовимся к нему, – сказал Андрей Перов. – В настоящее время ведется работа с собственниками земельных участков, по которым пойдет магистральная труба. Найти этих людей, проинформировать и произвести необходимые согласования – на это уходит немало времени. Затем компания «Газпром» приступит к проектным работам.