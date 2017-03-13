К 2025 году в Ярославской области будет отремонтировано более 1000 километров дорог местного и регионального значения. Об этом врио губернатора Дмитрий Миронов заявил сегодня в ходе презентации стратегии социально-экономического развития региона.



– Примерно две трети региональных трасс не соответствуют нормативным требованиям, из них треть нуждается в полной реконструкции, – отметил Дмитрий Миронов. – Без хороших дорог, без надежного сообщения между районами невозможно поступательное развитие области. И мы будем последовательно заниматься улучшением дорожной инфраструктуры.



Дмитрий Миронов напомнил, что Ярославская область выиграла конкурс и включена в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». В течение ближайших пяти лет регион будет ежегодно получать несколько сотен миллионов рублей в виде субсидий, которые пойдут на ремонт дорог области.



Также к 2025 году в Ярославской области будет расширена сеть всех видов общественного транспорта. Планируется запуск единой электронной системы оплаты проезда.



Предусмотрена в стратегии и реализация нескольких перспективных проектов. В частности, Дмитрий Миронов заявил, что дальнейшее развитие получит федеральная трасса М-8 «Холмогоры». Запланировано строительство мостов через Волгу в Тутаеве и Ярославле, прорабатывается вопрос финансирования Карабулинской развязки. К сентябрю 2018 года будет реконструирован перекопский мост через Которосль в районе Комсомольской площади.



– Благодаря личному участию главы региона Дмитрия Миронова и работе областного Правительства наш город в этом году получил рекордную сумму – почти миллиард рублей – на ремонт дорог, – подчеркнул мэр Ярославля Владимир Слепцов. – Это позволит восстановить более 500 тысяч квадратных метров асфальта, что в три раза больше, чем в прошлом году. Ремонт зоны ЮНЕСКО по договоренностям Дмитрия Юрьевича с Правительством Москвы охватит 13 центральных дорог Ярославля. При содействии главы региона решена еще одна важная проблема – восстановления моста через Которосль. Сейчас объект находится в аварийном состоянии, что серьезно сказывается на транспортной обстановке в городе. Таким образом, благодаря поддержке области Ярославль ждет долгожданный и необходимый масштабный дорожный ремонт в этом году.



Владимир Слепцов обратил внимание на то, что на сегодняшний день 60% проезжих частей в городе не соответствует нормативу, а более 30% гарантийных объектов вновь нуждается в ремонте.



– Планы очень хорошие, – поддержал стратегию председатель комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Николай Бирук. – В регион поступят немалые деньги, которые будут направлены на решение одной из самых наболевших проблем.