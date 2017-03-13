​Такую задачу сегодня поставил врио губернатора Дмитрий Миронов в рамках презентации стратегии социально-экономического развития региона. Говоря о приоритетных направлениях деятельности Правительства области на ближайшие годы, он особо отметил развитие индустрии туризма. – Внимание к этой отрасли – важный шаг для повышения устойчивости региональной экономики, – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня Ярославская область входит в десятку самых посещаемых регионов страны. К 2025 году мы намерены увеличить туристический поток почти в 2,5 раза – до 8 миллионов человек в год. Отмечу, что культурное наследие Ярославской земли, церкви, храмы, монастыри являются уникальными памятниками зодчества Древней Руси. А исторический центр Ярославля, столицы Золотого кольца, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дмитрий Миронов отметил также, что, к сожалению, многие учреждения культуры и памятники прошлого сегодня находятся в плачевном состоянии, и дал поручение к 2025 году вдвое снизить долю аварийных объектов. Своим мнением относительно туристического потенциала региона поделился директор сети туристических агентств Игорь Казин: – Нам всем очень повезло, что мы живем на территории такого уникального региона. Здесь большое количество архитектурных, культурных и исторических памятников. Кроме того, центр Ярославля, расположенный у слияния рек Волги и Которосли, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нам есть что предложить туристам. Надо только активнее работать на всех возможных туристических площадках. Параллельно должна вестись работа по восстановлению культурных объектов, ремонту дорог и другим важным направлениям. По мнению основателя историко-культурного комплекса «Вятское» Олега Жарова, увеличить турпоток вполне реально.



– Считаю, что по крайней мере в два раза увеличить туристический поток в наш регион – посильная задача, – сказал Олег Жаров. – Происходить это должно по большей части за счет так называемого брендирования и продвижения как на внутреннем, так и на международном рынке. В связи с этим необходимо также ежегодно как минимум на 10 процентов увеличивать вложения в рекламно-информационное сопровождение проектов.