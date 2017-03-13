​Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов назвал контроль за долевым строительством одним из ключевых направлений долгосрочной программы социально-экономического развития региона до 2025 года. 13 марта базовый документ, не над которым несколько месяцев трудился большой коллектив профессионалов, специалистов, экспертов и жителей региона, был представлен на суд общественности.



– В течение двух лет проблема признанных на сегодня обманутыми дольщиков будет полностью решена, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Все проблемные дома находятся у нас на особом контроле. По каждому из них запущен индивидуальный план окончания строительства. На сегодняшний день достроены и введены в эксплуатацию два таких дома. Ключи от новых квартир получили 402 семьи. Депутат Ярославской областной Думы, заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Юрий Павлов отметил, что региональное Правительство уже на практике реализует основные положения стратегии и в вопросах долевого строительства добилось определенных результатов.



– На протяжении нескольких лет тема обманутых дольщиков оставалась актуальной. Сегодня дело сдвинулось с мертвой точки. Против недобросовестных застройщиков возбуждены уголовные дела, кто-то возобновил строительство, ряд домов передан на достройку другим организациям. Темпы, с которыми Правительство области и лично врио губернатора взялись за решение данной проблемы, говорят сами за себя. Если так и будет продолжаться, проблема будет решена, – подчеркнул Юрий Павлов. По словам председателя комиссии Общественной палаты ЯО по жилищно-коммунальному комплексу, сопредседателя регионального штаба ОНФ в ЯО Анатолия Упадышева, акцент на решении реальных проблем населения – это большой плюс работе Правительства области и врио губернатора.



– Сегодня в Ярославской области порядка 389 домов строится по долевому принципу, 17 из них – проблемные. Еще недавно их было 19, но благодаря личному вмешательству Дмитрия Миронова на днях жители двух домов получили долгожданные ключи. Правительство энергично взялось за решение вопросов обманутых дольщиков. Задан верный посыл, который и застройщиков заставляет задумываться над своей деятельностью, и уже отчаявшиеся люди вновь обретают надежду, – подчеркнул Анатолий Упадышев.



В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию еще шесть долгостроев. Помимо контроля за застройщиками Правительство региона ведет работу над стимулированием строительных компаний, выразивших готовность завершить работу на проблемных жилых домах, снижает для них административные барьеры. В настоящее время прорабатывается проект закона Ярославской области, предусматривающего предоставление им земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации своих масштабных инвестиционных проектов.



Руководитель одной из строительных компаний Руслан Селезнев отметил, что принципы, заложенные в стратегию, эффективно работают. В качестве примера он привел жилой комплекс «Новый Ярославль». В условиях кризиса банк отказал застройщику в кредитах, и дольщики могли оказаться без квартир. Однако благодаря поддержке со стороны органов власти дом был включен в программу расселения аварийного жилья, и вопрос был решен.



– Мы заинтересованы в развитии жилищного строительства, в том, чтобы в регионе сформировался рынок комфортного и, самое главное, доступного жилья, – добавил Дмитрий Миронов. – Поэтому Правительство области готово поддерживать всех добросовестных застройщиков. У нас внедрен упрощенный порядок выделения инвесторам земельных участков без проведения торгов. Это должно стать хорошим стимулом для инвесторов, в том числе и в строительстве. При одном четком условии: застройщики должны выполнять взятые на себя обязательства.