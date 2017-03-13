13 марта врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов представил общественности актуальную долгосрочную программу социально-экономического развития региона до 2025 года. В ней выделено 10 ключевых направлений действий в экономической и социальной сфере. Важная роль в укреплении и развитии экономики отведена аграрно-промышленному комплексу.



– К 2025 году мы планируем ввести в хозяйственный оборот 85 тысяч гектаров земель, – отметил Дмитрий Миронов. – Кроме того, будем развивать и относительно новые для нашего АПК направления: производство овощей закрытого грунта, органическое земледелие, аквакультуру. Нужно создать условия для притока инвестиций в эти сферы.



В документе, представленном на суд специалистов и экспертов, нашли отражение основные идеи и проекты, разработанные экспертными группами по направлениям. На презентации выступил автор одного из предложений фермер Павел Морозов из Брейтовского района.



– Серьезной проблемой в сфере АПК является низкий процент использования земель сельскохозяйственного назначения: у нас в районе – всего 9,7 процента, – отметил Павел Морозов. – При этом есть люди, которые готовы и хотят работать на земле, но они неконкурентоспособны в современных условиях. Я написал предложения в программу по объединению мелких товаропроизводителей в сельхозкооперативы. Озвучил это предложение Дмитрию Миронову, когда он встречался с авторами проектов, и оно получило поддержку. В результате тысячи наших земляков смогут зарабатывать деньги своим трудом на земле.



Руководитель группы АПК генеральный директор ООО «Возрождение» Григорий Лугузинский подчеркнул, что опора на общественное мнение станет залогом успешной реализации стратегии.



– Правительство Ярославской области впервые привлекло неравнодушных ярославцев к работе над программой развития региона. Она сформирована как ответ на запросы общества. Это хороший знак, потому что стратегия не может работать без тех, ради кого она создается, – отметил Григорий Лугузинский. По его словам, агропромышленный комплекс области имеет огромный ресурс. Экспертная группа выработала приоритетные векторы, которые должны стать основой для дальнейшего динамичного развития АПК.



– Реализация основных направлений программы поможет вывести сельское хозяйство на новый уровень. Предлагая инициативы, мы опирались на историческую составляющую развития Ярославской области, а также учитывали климат и имеющиеся природные ресурсы, прежде всего водные. Конечно, будем корректировать планы с учетом федерального вектора. Обязательно в дальнейшем нужно использовать людской потенциал, раскрытый при работе экспертной группы, – подчеркнул Григорий Лугузинский.