​К 2025 году в Ярославской области планируется в 2,5 раза нарастить объем продукции обрабатывающих производств и увеличить занятость в промышленности. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Дмитрий Миронов во время презентации стратегии развития региона.



– Гордостью Ярославской области по праву является промышленность. Мы располагаем одним из ведущих машиностроительных комплексов страны, производим двигатели для российской авиации и автопрома, турбины для электростанций и другую наукоемкую продукцию, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Мы будем стимулировать модернизацию промышленных предприятий области с участием Фонда развития промышленности, поддерживать их через Региональный экспортный центр, поощрять локализацию передовых производств, встраивать нашу промышленность в программу Национальной технологической инициативы. По мнению экспертов, также необходимо максимально использовать конкурентные преимущества региона, его мощный научно-технический потенциал, создавать современную технологическую базу, обеспечить сбалансированную структуру промышленности.



– Для наращивания объемов производства огромному количеству предприятий Ярославской области, безусловно, понадобится поддержка Правительства региона, а возможно – и лично губернатора, как минимум в вопросах кредитования и субсидирования, – считает генеральный директор ПАО «Ярославский радиозавод», депутат Ярославской областной Думы Сергей Якушев. – А решение проблемы занятости населения неразрывно будет связано с повышением качества среднего и высшего профессионального образования в учебных заведениях Ярославля и области, с готовностью вузов и ссузов обеспечивать кадрами реальные потребности производства. Я, как руководитель крупного промышленного предприятия, рад тому факту, что проблемы развития промышленных предприятий в Ярославской области обсуждаются сегодня на уровне губернатора. Дмитрий Миронов лично оказывает нам содействие в решении многих вопросов.