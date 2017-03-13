Председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области» сроком на три года вновь назначен глава Некрасовского района Николай Золотников. Единогласное решение об этом приняли участники съезда муниципальных образований, который состоялся 13 марта в концертно-зрелищном центре «Миллениум». В мероприятии приняли участие главы органов местного самоуправления, председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, председатель Общественной палаты области Сергей Березкин.



– В таком расширенном составе мы собираемся впервые, – отметил Дмитрий Степаненко. – Здесь именно те люди, от которых зависят развитие и будущее Ярославской области. Кроме того, сегодняшний съезд проводится в один день с презентацией стратегии социально-экономического развития региона. Я считаю, это символично.



Дмитрий Степаненко добавил, что формированием документа занимались жители Ярославской области, экспертные группы, Правительство региона и представители муниципальных образований. Это была командная работа. За три месяца поступило порядка 6,5 тысячи предложений от жителей региона.



– И сегодня наша задача – эту программу начать совместно реализовывать. Сделать мы это сможем, работая вместе, – резюмировал председатель регионального Правительства.



Председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области» рассказал об основных итогах работы за 2016 год.



– За этот период состоялось 7 заседаний правления совета муниципальных образований, – отметил Николай Золотников. – Работали мы достаточно активно. На май запланировано большое всероссийское совещание в Ярославской области по территориальному общественному самоуправлению.



В рамках съезда был утвержден состав контрольно-ревизионной комиссии совета муниципальных образований, а также избраны состав правления и новый исполнительный директор ассоциации. Им стал глава Угличского района Анатолий Курицин.



Справка



Ассоциация «Совет муниципальных образований Ярославской области» создана в июне 2006 года. В ее состав входит 100 муниципальных образований: 17 муниципальных районов, 3 городских округа, 10 городских поселений, 70 сельских поселений.



Высшим органом управления является общее собрание (съезд), которое собирается не реже одного раза в три года, а коллективным руководящим и постоянно действующим органом совета – правление.



Главные цели: обеспечение защиты прав муниципальных образований, являющихся членами совета, и представление их общих интересов, обеспечение координации деятельности членов совета по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления в субъекте Российской Федерации. Кроме того, организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований, являющихся членами совета, по решению социальных, экономических и иных проблем, связанных с осуществлением местного самоуправления в Ярославской области, между собой и с органами государственной власти.



За последние три года значительно возрос авторитет ассоциации в муниципальном сообществе Ярославской области. Совет муниципальных образований выпускает ежемесячную газету, создан и регулярно поддерживается сайт организации, также рассматриваются актуальные вопросы местного самоуправления. В резолюциях ежегодных съездов ассоциации отражены рекомендации всем уровням власти, направленные на решение актуальных проблем муниципальных образований. Совет стал реальной площадкой для различного рода дискуссий.