Одним из ключевых факторов, определяющих как уровень жизни населения, так и конкурентоспособность региона в целом, является система образования. Об этом врио губернатора Дмитрий Миронов заявил на презентации стратегии социально-экономического развития региона, прошедшей 13 марта. Именно поэтому, по словам врио губернатора, Правительство области уделяет пристальное внимание этой сфере.



Дмитрий Миронов отметил, что на сегодняшний день все дети старше трех лет обеспечены местами в детских садах. В прошлом году были открыты новые дошкольные учреждения более чем на тысячу мест. Дальнейшие усилия будут направлены на увеличение ясельных групп. Глава региона также поставил задачу за три года полностью перевести школы региона на работу в одну смену и увеличить профессиональную ориентированность среднего специального образования.



– Система среднего специального образования должны быть нацелена на нужды области, – подчеркнул Дмитрий Миронов.– А это значит, что обучение должно осуществляться в тесном контакте с работодателями и отвечать прежде всего их требованиям и запросам. К 2025 году более половины студентов колледжей должны получать образование именно по такой системе.



Ректор ЯрГУ имени Демидова Александр Русаков высоко оценил те шаги, которые намерено предпринять Правительство региона в направлении развития образования:



– Мы должны четко ориентировать наше подрастающее поколение на конкретные задачи, которые перед нами ставит экономика. Если мы будем двигаться в этом направлении, нас ждет успех. Уже много раз говорилось, что Ярославская земля прежде всего богата яркими, талантливыми, умными людьми. И, наверное, очень правильно, что образование наконец впервые за многие годы отнесено к приоритетным стратегическим точкам роста. Я верю в успех. Верю в то, что у нас могут быть применены самые современные технологии, с одной стороны, с другой – сохранены уже накопленные традиции.