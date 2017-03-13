​13 марта, завершая презентацию стратегии социально-экономического развития региона, врио губернатора Дмитрий Миронов подчеркнул, что совместная работа представителей органов власти и экспертов в ключевых для Ярославской области отраслях будет продолжена.



– В ходе работы над стратегией у нас сложился сильный корпус экспертов из самых разных профессиональных групп. Все они – люди с ответственной гражданской позицией, с большим желанием помочь родной Ярославской земле, – отметил Дмитрий Миронов. – Во время наших встреч руководители экспертных групп высказали пожелание продолжить работу в этом составе. Считаю, это очень верное предложение.



Дмитрий Миронов сообщил, что принял решение создать Губернаторский совет по реализации стратегии. Это будет постоянно действующая площадка, которая объединит общественность, экспертов, депутатов и представителей власти разных уровней. Совет будет вести мониторинг и давать оценку выполнения планов по развитию области. Возглавить работу этого органа врио губернатора планирует лично.



Также глава региона обратился к депутатам, представителям органов местного самоуправления, членам Правительства области с просьбой активно включиться в работу по реализации стратегии, не мешкая определить от­ветственных и обозначить четкие сроки исполнения поставленных задач.



– Весь накопленный груз проблем, о которых мы сегодня говорили, должен решаться не ради красивых показателей на бумаге или отчета начальству, а ради реального повышения качества жизни каждого ярославца, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Работая на совесть, мы обязательно достигнем поставленных целей, добьемся больших результатов не только для нынешнего поколения, но и для будущих жителей Ярославской области. Вместе мы сможем многое. В добрый путь и за работу.