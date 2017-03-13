Актуализированная стратегия развития Ярославской области до 2025 года, представленная в понедельник врио губернатора Дмитрием Мироновым, реалистична. Об этом заявил заместитель председателя Ярославской областной Думы Николай Александрычев.



– Мне понравилась конкретность документа. Буквально в несколько минут своего выступления Дмитрий Миронов вложил информацию о том, как будет развиваться область в ближайшие годы. Это говорит о серьезной проработке этой программы, – отметил Николай Александрычев. – Стратегия имеет все шансы быть реализованной. Во время презентации были сказаны правильные слова: «Главное богатство Ярославской области – это люди». И если мы вместе за дело возьмемся, мы стратегию обязательно реализуем. Ничего недостижимого в ней нет. Но надо работать и работать.



В числе наиболее важных задач Николай Александрычев отметил ремонт и строительство дорог, реконструкцию моста через Которосль у Комсомольской площади, развитие промышленности, медицины и туризма.



Напомним, что стратегию развития Ярославской области до 2025 года врио губернатора Дмитрий Миронов представил общественности в понедельник, 13 марта. Формирование стратегии велось по 10 ключевым направлениям в экономике и социальной сфере. Это жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная отрасль, промышленность, аграрный комплекс, малый и средний бизнес, инвестиционная привлекательность региона, туризм, образование, здравоохранение и массовый спорт. Экспертные группы, в которые входили профильные специалисты, общественники, представители органов власти, изучали поступившие от жителей области инициативы и проекты и на их основе формировали предложения в программу.