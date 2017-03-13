Депутаты готовы включиться в работу по реализации актуализированной стратегии социально-экономического развития Ярославской области, которую в понедельник представил врио губернатора Дмитрий Миронов. В этом уверен председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.



– Мне понравился посыл Дмитрия Миронова, что для успешного развития области необходимо несколько составляющих: толковая управленческая команда и грамотный инвестиционный и интеллектуальный потенциал. Если эти есть эти две составляющие и правильная стратегия, то регион успешно развивается. Уверен, что в Ярославской области именно так и будет, – заявил Михаил Боровицкий. – Теперь нам необходимо переформатировать законодательную базу, чтобы улучшить инвестиционный климат, сделать регион привлекательным. Я думаю, что депутаты Ярославской областной Думы с удовольствием включатся в эту работу.



В числе наиболее перспективных точек роста Михаил Боровицкий назвал промышленность, агропромышленный комплекс и инфраструктуру. Он подчеркнул, что именно этот базис является основой для развития всех остальных направлений.



Стратегия развития Ярославской области до 2015 года была представлена общественности 13 марта главой региона Дмитрием Мироновым. Программа развития области велась по 10 ключевым направлениям. Это жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная отрасль, промышленность, аграрный комплекс, малый и средний бизнес, инвестиционная привлекательность региона, туризм, образование, здравоохранение и массовый спорт. Экспертные группы, в которые входили профильные специалисты, общественники, представители органов власти, изучали поступившие от жителей области инициативы и проекты и на их основе формировали предложения в программу.