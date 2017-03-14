​Ярославская область будет представлена на XXIV московской международной выставке «Путешествия и туризм»/MITT, которая пройдет 14 – 16 марта в ЦВК «Экспоцентр».



В мероприятии примут участие ведущие туроператоры, работающие по маршруту Золотое кольцо России. Они представят новые проекты и программы, разработанные и реализуемые в год празднования юбилея маршрута.



Компания «Русинтур» презентует авторский проект «Ярославские субботы», квест-новинки 2017 года: «В поисках утраченного Ярославля» «Изразцовый квест», «Трактирный квест», а также спецпроекты к 50-летию туристического маршрута Золотое кольцо России.



Проект «Деревня Тыгыдым» из Пошехонского муниципального района покажет посетителям выставки интерактивные программы: праздник «День русской лени», благотворительную ярмарку «Добрые сувениры России», мастер-классы по приготовлению «Душепарки», глиняной лошадки-трехножки «Тыгыдымчик», а также «Тыгыдымские игры».



Впервые на выставке будут представлены музей-усадьба дворян Леонтьевых и новая экспозиционная программа, аналогов которой нет, «Русская псовая борзая. От царей до наших дней».



Ярославский регион также представит предложения на предстоящий туристический сезон, в том числе фестиваль «Великая ростовская уха» (Ростов), фестиваль «Доброфест» (аэродром Левцово), фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России» (Переславль-Залесский), международный фестиваль «Фотопарад в Угличе», полумарафон «Бегом по Золотому кольцу».



На стенде Ярославской области участников выставки ждут дегустация романовского пива (Тутаевский муниципальный район), а также мастер-классы по технике «горячая эмаль» от МТЦ «Эмалис».



Участие в мероприятиях MITT организовано региональным департаментом туризма в целях комплексного продвижения туристического продукта Ярославской области, маршрута Золотое кольцо России и мероприятий, приуроченных к празднованию его 50-летия в 2017 году, а также популяризации культурно-познавательного, гастрономического и детского туризма.



Справка



Московская международная выставка «Путешествия и туризм»/MITT входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира. Проводится с 1994 года, удостоена знака Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).



На протяжении 20 лет эксперты отрасли признают MITT главным событием туристической индустрии страны. Ежегодно на выставке собираются лучшие представители туристического бизнеса России и всего мира. Именно здесь ведущие игроки рынка демонстрируют свои новые программы и ключевые направления в канун туристического сезона.



Выставка MITT-2017 займет семь выставочных залов и павильонов.