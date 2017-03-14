​Для реализации стратегии социально-экономического развития Ярославской области, представленной в понедельник врио губернатора Дмитрием Мироновым, необходимы слаженная работа команды и постоянный контакт с федеральным центром, считает член Совета Федерации Анатолий Лисицын.



– Программа, конечно, амбициозная, но она реалистична и детально проработана, – отметил Анатолий Лисицын. – Чтобы ее реализовать, нужно создать региональный центр управления, команду, которая будет работать системно, когда муниципалы будут четко понимать, что требует область, а область – чего хотят муниципалы. Вторая важная часть реализации стратегии – постоянные контакты с Москвой, работа с федеральным бюджетом. У Дмитрия Миронова есть такие возможности. Также надо развивать логистику, создавать в Ярославской области условия, которых нет в соседних регионах, чтобы к нам шли крупные инвесторы.



Анатолий Лисицын отдельно обратил внимание на необходимость дальнейшего развития аэропорта «Туношна», строительства Карабулинской развязки и биатлонного комплекса в центре лыжного спорта «Демино».



Актуализированную программу социально-экономического развития Ярославской области врио губернатора Дмитрий Миронов представил общественности 13 марта. Стратегия сформирована по 10 основным направлениям в экономике и социальной сфере. Для контроля за реализацией программы создан Губернаторский совет, в который вошли жители, общественность, эксперты, депутаты и представители органов власти.