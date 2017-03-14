​14 марта в регионе прошел очередной рейд по контролю за заготовкой древесины. В Дзержинском районе Ярославля и на окружной дороге сотрудники областного департамента лесного хозяйства совместно с сотрудниками ГИБДД проинспектировали транспортные средства, перевозящие лесоматериалы.



– Департамент лесного хозяйства Ярославской области совместно с правоохранительными органами активно ведет комплексную борьбу с незаконной вырубкой леса, – отметил директор департамента – главный государственный лесной инспектор Ярославской области Николай Савельев. – Одним из направлений этой деятельности является проведение мероприятий по надзору за транспортировкой лесоматериалов. Данная работа активизирована с конца 2016 года, продолжается в текущем году и находится на особом контроле.



В ходе сегодняшнего рейда была проведена проверка сопроводительной документации, которая необходима при перевозке древесины любым видом транспорта. Должны быть указаны сведения о собственнике, грузоотправителе, перевозчике, номер государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется перевозка лесоматериала.



– Часто в сопроводительных документах не указывают место вывоза древесины, номер государственного регистрационного знака транспортного средства или прицепа, код-классификатор сортимента, – пояснил начальник отдела – старший государственный лесной инспектор Ярославской области Александр Гулящих. – Также часто декларации о сделках с древесиной оформляют на другое, не являющееся собственником лицо.



Древесина, транспортируемая в отсутствие сопроводительной документации, подлежит изъятию с последующей конфискацией. Также предусмотрен штраф – до 700 тысяч рублей, возможна конфискация транспортных средств, с использованием которых совершено административное правонарушение.



Всего в период с января текущего года инспекторами департамента совместно с сотрудниками ГИБДД по Ярославской области проведено 123 рейда на трассах региона. Задержано и доставлено в органы внутренних дел 43 транспортных средства. В двадцати случаях были выявлены нарушения в оформлении сопроводительных документов на перевозку древесины.



С ноября 2016 по март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 – 2016 годов объемы незаконной рубки на территории Ярославской области снизились в 4 раза.