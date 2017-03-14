​Ярославская область получила бюджетный кредит в размере более двух миллиардов рублей. Деньги из федеральной казны предоставлены региону на 5 лет под 0,1% годовых.



– Получение кредита стало результатом тесной работы Правительства области с Министерством финансов РФ, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области – директор департамента финансов Илья Баланин. – Средства целевые, предназначены на замещение рыночных заимствований, а также на исполнение регионом всех принятых на себя обязательств по ранее предоставленным бюджетным кредитам.



Илья Баланин сообщил, что бюджетный кредит будет направлен на досрочное погашение заимствований, полученных регионом в предыдущие годы под высокие проценты. Это позволит в этом году сократить расходы на обслуживание государственного долга области на 141,7 миллиона рублей и уменьшить текущую долговую нагрузку.



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В 2016 году Ярославской области из федерального бюджета были предоставлены бюджетные кредиты в общей сумме порядка 11, 3 миллиарда рублей сроком на 3 года под 0,1% годовых.