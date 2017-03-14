|Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин считает стратегию социально-экономического развития региона, которую в понедельник представил врио губернатора Дмитрий Миронов, актуальным и жизнеспособным документом.
– Очень важно, что глава региона принял решение вовлечь в формирование долгосрочной программы развития тех, в чьих интересах она принимается, – отметил Сергей Березкин. – Впервые столь важный документ создавался при самом активном участии гражданского общества. Это знаковый этап в жизни региона.
На протяжении нескольких месяцев Общественная палата была одной из площадок для обсуждения основных положений нового документа. По ее инициативе и при активном содействии местных общественных палат во всех муниципальных образованиях открылись пункты сбора обращений граждан. Было проведено более 200 приемов, в которых приняли участие свыше 500 человек. Всего поступило около 2 тысяч предложений.
– Мы все с большим энтузиазмом отнеслись к инициативе Дмитрия Миронова по привлечению населения к обсуждению стратегии. Создавать программу развития области должны те, на кого она нацелена и кому ее в конечном итоге выполнять. Мы очень плодотворно поработали, проанализировали тысячи инициатив по разным направлениям всех 10 точек роста, и я рад, что большей частью они вошли в итоговый документ, – подчеркнул Сергей Березкин.
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