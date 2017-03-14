​14 марта в администрации Даниловского района обсуждали вопросы организации сбора предложений от населения в губернаторскую программу «Решаем вместе». Участие в заседании муниципальной комиссии по реализации проекта приняли директор департамента территориального развития области Владимир Демьянов, глава района Александр Смирнов, руководители всех поселений, представители общественности.



– Даниловский район активно включился в работу по реализации проекта «Решаем вместе», сейчас здесь уже начался сбор предложений, – отметил Владимир Демьянов. – Основная цель проекта – направить средства на действительно неотложные нужды, поэтому для нас очень важно постоянное взаимодействие с гражданами. Инициатива по решению актуальных проблем благоустройства на местах должна исходить от самих жителей. А одна из важнейших задач органов местного самоуправления – организовать этот процесс.



В настоящий момент в Даниловском районе ведется подготовка документов для представления в областную конкурсную комиссию проекта «Решаем вместе». В частности, будут поданы заявки на благоустройство двух дворов, капитальный ремонт домов культуры и благоустройство прилегающих к ним территорий в селах Спасское и Торопово.



В Данилове предполагается обустройство центрального стадиона и благоустройство территории вокруг молодежного центра «Бригантина». Кроме того, в заявку будет включен один из городских парков – Победы или Преображенский. Какой из них больше нуждается в благоустройстве, жители решат в ближайшее время.



До апреля на местах будут проходить встречи с населением, после этого все предложения оформят в соответствующие заявки на участие в проекте и направят на рассмотрение в областную конкурсную комиссию.



Справка



Проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе», старт которому дал врио губернатора области Дмитрий Миронов, нацелен на решение актуальных проблем жителей региона. Суть его заключается в том, что люди сами активно участвуют в выборе объектов, которые будут благоустроены или отремонтированы в текущем году.



Проект предусматривает различные виды работ: ремонт асфальтового покрытия во дворах, обустройство парковочных мест, установку бордюров, малых архитектурных форм, уличного освещения, благоустройство парков и скверов, ремонт сельских домов культуры и других объектов.



Общая сумма финансирования проекта в 2017 году из федерального и областного бюджетов составляет порядка 650 миллионов рублей.