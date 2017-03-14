​Строительству социальных учреждений – школ и детских садов – был посвящен один из вопросов прошедшего в областной Думе заседания комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству. Как доложил первый заместитель директора регионального департамента строительства Виктор Жучков, адресная инвестиционная программа ближайших лет направлена на обеспечение доступности образования и предусматривает строительство четырех детских садов и двух школ.



– Речь идет о детских садах в Данилове, Угличе, Пошехонье и поселке Михайловское Ярославского района, а также о строительстве школы в Туношне и возведении пристройки к одной из центральных ярославских школ – №43, – сказал Виктор Жучков. – Только в текущем году на эти цели предусмотрено выделение 347 миллионов рублей. Более 30 процентов этой суммы – около 118 миллионов – из федерального бюджета.



Было отмечено, что в бюджете этого года предусмотрены необходимые для завершения строительства школы в Туношне 156 миллионов рублей. В настоящее время в здании ведутся внутренние отделочные работы, завершается утепление фасада, идет монтаж внутренних сетей электроснабжения, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Продолжается устройство фундаментов спортивного и актового залов. Срок завершения работ согласно контракту истекает в декабре 2017 года. Однако ввиду высокой социальной значимости достигнута договоренность с подрядной организацией о завершении строительства уже в августе – к новому учебному году.



В адресной инвестиционной программе на 2017 – 2019 годы предусмотрены средства и на строительство пристройки к ярославской 43-й школе – больше 122 миллионов рублей.



Также планируется возобновить возведение четырех детских садов, работы на которых приостановлены. На достройку детского сада на 140 мест в поселке Михайловское Ярославского района в этом году будет выделено 10 миллионов рублей, в следующем – 86 миллионов. Сдача в эксплуатацию этого дошкольного учреждения намечена также на 2018 год.



В следующем году планируется завершить возведение детского сада и в Данилове. На эти цели предполагается направить около 130 миллионов рублей. В настоящее время ведется претензионная работа с прежним подрядчиком о взыскании неотработанного авансового платежа. Во втором квартале 2018 года намечена сдача детских садов в Угличе и Пошехонье.



– При строительстве детского сада на 220 мест в Угличе частично возведена коробка здания, выполнена кирпичная кладка наружных и внутренних стен первого этажа. Работы по устройству сетей тепло-, водо- и электроснабжения выполнены лишь частично. Уже в этом году работы будут возобновлены, предусмотрено выделение 50 миллионов рублей. 111 миллионов рублей запланировано на следующий год, – рассказал Виктор Жучков. – Что касается детского сада в Пошехонье, то его сдача тоже намечена на второй квартал 2018 года. Сейчас ведется корректировка разработанной ранее проектно-сметной документации. Она должна быть завершена к 30 апреля.



Разработан проект дорожной карты завершения строительства объекта. После повторного прохождения проверки в государственной экспертизе и определения сметной стоимости будет проработан вопрос о завершении строительства в максимально сжатые сроки.