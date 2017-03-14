​18 марта в областном центре на Советской площади пройдет акция «Севастопольский вальс в Ярославле», посвященная третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. В рамках мероприятия будут организованы танцевальный марафон и праздничная программа. Перед ярославцами и гостями города выступят муниципальные духовые оркестры Ярославля, Рыбинска и Ростова. О самой акции сегодня рассказал народный артист России Валерий Кириллов:



– Приглашаем всех ярославцев поддержать акцию «Севастопольский вальс в Ярославле» в эту субботу на Советскую площадь. Здесь будут идти танцевальный марафон, мастер-классы для тех, кто хочет научиться танцевать. Также состоится выставка старинных автомобилей. Будет весело и интересно.



В мероприятии примут участие народный артист России Валерий Кириллов, лауреат всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», призер международного фестиваля эстрадного искусства «Москва-Транзит» Михаил Сим, народный ансамбль бального танца «Константа», курсанты Ярославского высшего военного училища ПВО, студенты ЯГМУ, представители танцевальных коллективов муниципальных домов культуры Ярославля.



Начало акции «Севастопольский вальс в Ярославле» в 14 часов.