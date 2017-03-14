​15 марта в Лондонском музее науки откроется выставка «Валентина Терешкова: первая женщина в космосе». Экспозиция, посвященная 80-летию первой женщины-космонавта, будет действовать до 19 сентября.



На церемонии открытия выставки, участие в которой планирует принять сама Валентина Владимировна, состоится премьера посвященного ей документального фильма. Показ будет сопровождать выступление Национального филармонического оркестра России. Мероприятие станет одним из центральных событий перекрестного Года науки Великобритания – Россия – 2017.



Посетителям выставки будут представлены 12 предметов из экспозиции музея «Космос» и Ярославского музея-заповедника. Это документы Валентины Терешковой: членский билет Ярославского областного аэроклуба ДОСААФ, пригласительный билет на ХIV Съезд ВЛКСМ, комсомольский билет №24014186, а также личные вещи – комбинезон, перчатки, ботинки и нож-стропорез, с которым она совершила 89 прыжков с парашютом.



Кроме Ярославского музея-заповедника экспонаты для выставки предоставили дочь Валентины Владимировны – Елена Терешкова, Ярославский художественный музей и Мемориальный музей космонавтики (Москва).



В Великобритании отношение к первой женщине-космонавту особенно теплое. В 2000 году англичане признали Валентину Терешкову женщиной века.



Ранее британской публике была представлена выставка «Космонавты: рождение космической эры», подготовленная Лондонским музеем науки в партнерстве с Министерством культуры Российской Федерации, Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО и Государственной корпорацией «Роскосмос». Экспозиция, знакомящая с историей советской космической программы, действовала с сентября 2015 по март 2016 года.



Одним из центральных экспонатов был оригинальный спускаемый аппарат космического корабля «Восток-6», на котором в 1963 году совершила исторический полет Валентина Терешкова. Ее участие в торжественной церемонии открытия выставки в Лондоне широко освещалось в прессе и стало поистине знаковым событием для посетителей музея.