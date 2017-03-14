​14 марта глава региона Дмитрий Миронов принял участие в первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Само мероприятие проходило в храме Христа Спасителя в Москве, где собрались представители государственных органов власти, Русской православной церкви, общественных организаций и фондов.



Открыл встречу предстоятель Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал Министерство культуры РФ к активному участию в подготовке празднования юбилея святого князя Александра Невского.



– Выражаю надежду, что Министерство культуры Российской Федерации, Фонд святого Андрея Первозванного, представители региональных властей окажут Русской православной церкви поддержку по организации и проведению мероприятий, посвященных святому благоверному князю Александру Невскому, – сказал патриарх на расширенном заседании оргкомитета. – Святой Александр Невский не должен оставаться лишь героем прошлого, его деятельность очень актуальна сегодня, поскольку он сумел отразить агрессию с запада и примирить Русь с востоком.



Напомним, что соответствующий указ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» в 2021 году подписал Президент России Владимир Путин 23 июня 2014 года. План подготовки рассчитан на шесть лет и носит межведомственный характер. Согласно документу праздничные мероприятия будут проводиться «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа». Основные мероприятия запланированы на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Псковской, Новгородской, Владимирской и Ярославской областей.



Выступая перед участниками оргкомитета, врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов отметил:



– Прежде всего хочу выразить искреннюю признательность всем присутствующим за возможность рассказать о том, как Ярославская область готовится к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Для нашего региона, для его жителей эта дата имеет особое значение. Великий полководец и государственный деятель, мудрый защитник русской земли, он особо почитаем и любим народом.



В настоящее время в Ярославской области разработан план мероприятий по подготовке юбилейных торжеств, создан региональный оргкомитет, в состав которого включены представители органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений образования и культуры, с привлечением общественности, предпринимателей, молодежных организаций, школьников и студентов.



К самому юбилею приурочены научные конференции, фестивали, интеллектуальные игры, туристические и патриотические слеты. В преддверии торжеств также отреставрированы фасад и купол Спасо-Преображенского собора Переславля-Залесского. В этом году работы будут продолжены внутри храма. Из федерального бюджета на эти цели выделяется более шести миллионов рублей. В федеральный план подготовки к празднованию 800-летия святого также включена реставрация памятника Александру Невскому, установленного возле собора.



Одновременно в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике создается историческая экспозиция «Александр Невский» с использованием современных мультимедийных технологий.



Реализация комплекса запланированных мероприятий станет дополнительным импульсом развития туристической и инвестиционной привлекательности региона, откроет новые возможности для сохранения и популяризации историко-культурного наследия.



Совокупность уникальных объектов историко-культурного наследия, ожидаемые результаты запланированных мероприятий и перспективы их дальнейшего развития позволяют рассматривать Ярославскую область как место начала юбилейных мероприятий в 2021 году.



Также в рамках подготовки торжеств в России планируется создание большого мультипликационного фильма, который расскажет детям о жизни Александра Невского. Об этом участникам оргкомитета сообщил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Он отметил, что план мероприятий к 800-летию со дня рождения Александра Невского включает «не только проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, но также проведение фестивалей, исторических реконструкций, конкурсов, выставок, выпуск изданий, связанных с именем Александра Невского».



Справка



Князь Александр Ярославович (1221 – 1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Он родился и провел детские годы в Переславле-Залесском, был крещен в Спасо-Преображенском соборе, там же похоронены его сын и внук – Дмитрий Александрович и Иван Дмитриевич.



В Переславле-Залесском до настоящего времени сохранились объекты, которые были свидетелями жизни Александра Невского на Ярославской земле: земляные валы XII века, Спасо-Преображенский собор XII века, Никитский монастырь XI века, археологический комплекс «Клещин».



Александр Невский одержал много военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Всеобщую славу молодому князю принесла победа, одержанная им на берегу Невы, в устье реки Ижоры, 15 июля 1240 года над шведским отрядом, которым, по легенде, командовал будущий правитель Швеции ярл Биргер. Александр лично участвовал в битве, «самому королю възложи печать на лице острымь своимь копиемь». Считается, что именно за эту победу князя стали называть Невским.



Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. К этому лику святых причисляются миряне, прославившиеся искренней, глубокой верой и добрыми делами. Александр Невский – одно из тех имен, которые известны каждому в нашем Отечестве. В 1725 году был учрежден орден святого Александра Невского, а в 1942-м – советский орден Александра Невского (единственный советский орден, названный именем деятеля эпохи русского средневековья).