​С 13 по 24 марта 2017 года в Ярославской области проводится I этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».



Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организация работы по приёму оперативной информации («телефоны доверия»), оказание квалифицированной помощи и консультирование населения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.



В ходе акции каждый человек, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может сообщить данные сведения, поделиться наболевшей проблемой, позвонив на специально выделенные телефонные номера.



Занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков может любой желающий!



Телефоны доверия УМВД России по Ярославской области (круглосуточно):



г. Ярославль и Ярославская область – (4852) 73-10-50;



Отдел по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Рыбинское» – (4855) 20-41-02; 20-41-42.



Телефоны доверия областной наркологической службы:



для детей и подростков – (4852) 72-14-22.



анонимная наркологическая помощь – (4852) 33-61-61



Звоните и сообщите обо всех фактах незаконного оборота наркотиков!



По информации пресс-службы УМВД России по Ярославской области