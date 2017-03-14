​С 13 по 24 марта 2017 года в Ярославской области проводится  I этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организация работы по приёму оперативной информации («телефоны доверия»), оказание квалифицированной помощи и консультирование населения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

 В ходе акции каждый человек, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может сообщить данные сведения, поделиться наболевшей проблемой, позвонив на специально выделенные телефонные номера.

Занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков может любой желающий!

Телефоны доверия УМВД России по Ярославской области (круглосуточно):

г. Ярославль и Ярославская область – (4852) 73-10-50;

Отдел по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Рыбинское» – (4855) 20-41-02; 20-41-42.

Телефоны доверия областной наркологической службы:

для детей и подростков – (4852) 72-14-22.

анонимная наркологическая помощь – (4852) 33-61-61

Звоните и сообщите обо всех фактах незаконного оборота наркотиков!

По информации пресс-службы УМВД России по Ярославской области

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 20:15
23 просмотров
2017.03.14 В рамках акции «Спасибо за верность, потомки!» перед ярославской молодежью выступил Василий Лановой
2017.03.14 В 2017 году планируется запустить систему вызова оперативных служб по единому номеру 112
2017.03.14 В Москве прошел федеральный оргкомитет по подготовке празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского
2017.03.14 В Лондонском музее науки открывается выставка, посвященная Валентине Терешковой
2017.03.14 В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией в Ярославле пройдет танцевальный марафон