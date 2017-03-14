|С 13 по 24 марта 2017 года в Ярославской области проводится I этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организация работы по приёму оперативной информации («телефоны доверия»), оказание квалифицированной помощи и консультирование населения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.
В ходе акции каждый человек, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может сообщить данные сведения, поделиться наболевшей проблемой, позвонив на специально выделенные телефонные номера.
Занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков может любой желающий!
Телефоны доверия УМВД России по Ярославской области (круглосуточно):
г. Ярославль и Ярославская область – (4852) 73-10-50;
Отдел по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Рыбинское» – (4855) 20-41-02; 20-41-42.
Телефоны доверия областной наркологической службы:
для детей и подростков – (4852) 72-14-22.
анонимная наркологическая помощь – (4852) 33-61-61
Звоните и сообщите обо всех фактах незаконного оборота наркотиков!
По информации пресс-службы УМВД России по Ярославской области
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