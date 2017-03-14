​Одним из направлений реализации аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в 2017 году станет внедрение системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории муниципальных образований. Об этом сегодня говорили на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ярославской области, посвященном результатам работы по организации общественной безопасности в регионе.



В мероприятии приняли участие председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, члены регионального Правительства, главы муниципальных образований, представители управления Министерства внутренних дел России по Ярославской области, территориального органа Федеральной службы государственной статистики.



– Коллеги, считаю необходимым обратить особое внимание на профилактику преступности, в том числе коррупции, – обратился к присутствующим Дмитрий Степаненко. – Наша задача – предупреждать, выявлять и оперативно ликвидировать возможные угрозы.



По итогам 2016 года уровень преступности на 100 тысяч населения в области, в том числе по тяжким и особо тяжким составам, незначительно выше в сравнении с регионами ЦФО, однако ниже среднего показателя по Российской Федерации.



– В 2016 году сохранилась тенденция снижения количества тяжких и особо тяжких преступлений, почти на один процент уменьшилось и число дорожно-транспортных происшествий, – отметил в своем докладе начальник УМВД России по Ярославской области Николай Трифонов.



На заседании шла речь о результатах реализации АПК «Безопасный город». Сейчас программа действует на 4 пилотных площадках: в Рыбинске, Ярославле, Переславле-Залесском и Ростове.



В настоящее время в регионе сформирован правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город», включающий систему видеонаблюдения, экстренной связи «Гражданин – полиция», фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.



В этом году планируется внедрить систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Для этого будет создан областной центр, который сможет принимать звонки.



– Ярославль может выделить помещение для такого ситуационного центра. Таким образом, предлагаю создать данную структуру на территории нашего города, – сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.



Председатель регионального Правительства поручил проработать данную инициативу.