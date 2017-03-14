|14 марта в Ярославле прошла общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!». В ее рамках на сцене ТЮЗа с моноспектаклем, посвященным Великой Отечественной войне, выступил народный артист СССР Василий Лановой. В основу постановки легли военные стихи и песни, а также истории из жизни артиста.
Зрителями стали школьники, студенты, кадеты, курсанты, юнармейцы, воспитанники патриотических организаций, военнослужащие срочной службы. Участие в акции также приняли представители органов власти, общественники и депутаты.
– Сегодня у нас проходит уникальная акция. Наша святая обязанность – помнить и чтить героизм наших предков, дедушек и бабушек, который был проявлен в годы Великой Отечественной войны, – сказал присутствовавший на концерте председатель Правительства Ярославской области, выпускник Московского Суворовского военного училища Дмитрий Степаненко.
Он поблагодарил всех участников акции и ее организаторов. Особые слова благодарности председатель Правительства адресовал Василию Лановому.
– Вы являетесь олицетворением настоящего русского офицера для многих жителей нашей страны. Я, как офицер в третьем поколении, могу заявить, что в принятии решения о моем поступлении в Суворовское училище вы сыграли ключевую роль, ведь я рос и воспитывался на ваших фильмах, – подчеркнул Дмитрий Степаненко.
Моноспектакль Василия Ланового уже увидели жители многих регионов России. Он показан в Волгограде, Иванове, Пскове, Грозном, Калининграде, Воронеже и других городах.
– Я очень рад быть сегодня здесь, – сказал Василий Лановой, приветствуя собравшихся. – Раньше я часто приезжал в Ярославль, но в последние годы не получалось. А сегодня прошелся по центру вашего удивительного города, погулял по красивейшей набережной, посмотрел храмы и понял, что нужно чаще здесь бывать.
Перед выступлением артист возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь», а также встретился с представителями Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.
Справка
Акция «Спасибо за верность, потомки!» получила название по строчке стихотворения Роберта Рождественского. Впервые она прошла в 2014 году. Мероприятие посвящено ветеранам Великой Отечественной войны и проходит в рамках культурных мероприятий всероссийского движения «Бессмертный полк России», сопредседателем которого является Василий Лановой. Главными целями акции являются сохранение памяти о героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
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