​Ярославские дети, ярко проявившие себя в различных сферах деятельности, могут получить бесплатные путевки в федеральные детские центры «Артек», «Орленок» и «Смена».



Для поездки в МДЦ «Артек» ребятам в возрасте от 8 до 17 лет необходимо зарегистрироваться на сайте «артек.дети» самостоятельно либо с помощью родителей или других законных представителей.



Для поездки ребенка в «Орленок» или «Смену» необходимо обратиться в муниципальную межведомственную комиссию по отбору детей для участия в сменах федеральных детских центров.



Отбор осуществляет региональная комиссия. Актуальная информация, протоколы ее заседаний размещаются на Молодежном портале Ярославской области.



Всего в этом году для ярославских детей выделено 64 бесплатные путевки в «Смену», 47 – в «Орленок» и 106 – в «Артек». Претендовать на них могут ребята, добившиеся успехов в общественной деятельности, учебе, победители и призеры соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского (общероссийского) или международного уровня.



Достижения подтверждаются дипломами, грамотами о присвоении звания победителя (первое – третье личные или командные места), лауреата или дипломанта, сертификатами, патентами, благодарностями за последние 3 года.



Пребывание детей в центрах, образовательные и дополнительные развивающие программы финансируются за счет субсидий из федерального бюджета. Расходы на сопровождение и доставку организованных групп до места назначения из Ярославля и обратно ложатся на родителей (законных представителей). Сопровождение и доставка детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется за счет средств областного бюджета.



Список ответственных лиц по отбору детей для участия в сменах федеральных детских центров / в Microsoft Word