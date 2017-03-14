|15 марта на заседании Правительства Ярославской области были рассмотрены предварительные итоги исполнения регионального бюджета за 2016 год.
– Есть как положительные, так и отрицательные тенденции, – отметил врио губернатора Дмитрий Миронов. – Рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с предыдущим годом 7,3 процента, что составило более трех миллиардов рублей. В то же время план года по налоговым поступлениям исполнен только на 93 процента. Ниже запланированных сумм поступили акцизы на пиво и алкогольную продукцию, транспортный налог, неналоговые доходы от реализации имущества и штрафов. Расходная часть областного бюджета исполнена на 92 процента от утвержденного бюджета.
Как доложил заместитель председателя Правительства Ярославской области – директор департамента финансов Илья Баланин, региональный бюджет за 2016 год исполнен по доходам в сумме 53,25 миллиарда рублей. Расходы профинансированы в размере 57,74 миллиарда рублей, дефицит составил 4,49 миллиарда.
Сумма налоговых и неналоговых доходов в прошлом году достигла 46,55 миллиарда рублей, что 3,15 миллиарда больше, чем в 2015-м. Основными налогоплательщиками являлись Сбербанк, «Райффайзенбанк», ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «АК «Транснефть», ЗАО «Р-Фарм».
Налог на прибыль вырос на 26,3% – практически до 13 миллиардов рублей, налог на доходы физических лиц – на 7,3%, до 14 миллиардов, налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, – на 3,8%, до 18,73 миллиарда. Однако вместе с тем на 176,8 миллиона рублей сократились поступления от акцизов, на 34 миллиона – от транспортного налога, на 262 миллиона – от налога на имущество организаций.
– Даже в сложных экономические условиях, связанных с недопоступлением налогов, Правительству области удалось обеспечить финансирование всех социальных обязательств, – подчеркнул Илья Баланин. – На отрасли социальной сферы было направлено 65,5 процента общей суммы расходов.
Илья Баланин также сообщил, что бюджетные кредиты общей суммой 11,27 миллиарда рублей позволили региону снизить долговую нагрузку. Все обязательства, принятые в связи с этим, Ярославская область полностью выполнила.
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