​Директором департамента туризма Ярославской области назначена Юлия Рыбакова. Соответствующий указ подписан врио губернатора региона Дмитрием Мироновым 15 марта.



Юлия Рыбакова – известный в России эксперт в области анализа рынков туризма, маркетинга территорий, туристических продуктов и услуг. Ее более чем 20-летний опыт реализации социо-культурных проектов, в том числе масштабных событийных и туристических, широко востребован как на отраслевом рынке, так и в системе органов власти. В трудовой биографии Юлии Рыбаковой – пост руководителя Агентства по туризму Республики Коми, работа в НКО, бизнес-сфере. До приезда в Ярославль она занимала должность генерального директора компании «ТурЭкспертСервис» (г. Санкт - Петербург), а также директора региональных проектов Консалтинговой группы «Город Мастеров» (г. Санкт - Петербург).



В рамках экспертного сообщества Юлия Рыбакова выступает в качестве советника по маркетингу рынков туризма, культуры и творческих индустрий Ассоциации менеджеров культуры (г. Москва). Является членом Экспертного Совета по развитию общественных пространств Российской гильдии управляющих и девелоперов (г. Санкт-Петербург).