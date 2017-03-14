​Планы по ремонту и строительству дорог на ближайшие несколько лет были озвучены 15 марта на заседании Правительства области. Врио губернатора Дмитрий Миронов подчеркнул: задачи перед регионом стоят масштабные. Состояние дорожной отрасли области – одна из главных болевых точек.



– К 2025 году планируется отремонтировать свыше тысячи километров дорог местного и регионального значения. Получит дальнейшее развитие федеральная трасса М-8 «Холмогоры». Предстоит строительство мостов через Волгу в Тутаеве и Ярославле. Прорабатывается вопрос финансирования Карабулинской развязки, – перечислил основные направления Дмитрий Миронов. – Кроме того, Ярославская область выиграла конкурс на включение в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». В течение ближайших пяти лет мы будем ежегодно получать несколько сотен миллионов рублей в виде субсидий. Важно хорошо подготовиться, чтобы грамотно и эффективно использовать эти средства.



Улучшение дорожной инфраструктуры – одно из основных направлений стратегии развития региона на ближайшие годы. Документ, в соответствии с которым Ярославская область будет жить, работать и развиваться, был представлен общественности в начале этой недели. На презентации Дмитрий Миронов отметил, что без хороших дорог и надежного сообщения между районами невозможно поступательное развитие области. А потому улучшение дорожной инфраструктуры объявлено приоритетным направлением деятельности Правительства региона.



Планы по строительству и ремонту дорог в текущем году озвучил заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко.



– Дорожный фонд в этом году составляет 5,5 миллиарда рублей. В этой сумме есть переходящий остаток с прошлого года – около миллиарда. Более 3 миллиардов 300 миллионов составляет непосредственно дорожный фонд текущего года. Плюс запланировано поступление федеральных средств, – сказал Виталий Ткаченко. – Благодаря усилиям врио губернатора наш регион попал в федеральную программу, направленную на создание безопасных и качественных дорог. По ней область получит 625 миллионов рублей, которые пойдут на ремонт ярославских улиц и основных подъездных путей к городу. Могу заверить, что Правительство области приложит все усилия для того, чтобы каждая копейка была потрачена максимально эффективно.



Виталий Ткаченко сообщил, что финансирование дорожной отрасли организовано по нескольким основным направлениям. В регионе действуют целевые программы по сохранению и развитию сети автодорог, а также транспортной инфраструктуры. Так, областная целевая программа «Развитие сети автодорог» предусматривает в этом году финансирование в объеме 297 миллионов рублей. На эти деньги планируется завершить реконструкцию участка автодороги Ярославль – Углич, отремонтировать около 30 километров дорог в Большесельском районе. Кроме того, намечено строительство улицы Дорожной в Переславле-Залесском. Завершить работы на ней планируется в 2018 году.



На программу, касающуюся сохранности региональных дорог, в этом году предусмотрено порядка 3 миллиардов 300 миллионов рублей. В Тутаевском районе планируется произвести капремонт дороги Ярославль – Рыбинск. В Ярославском районе – капремонт северо-восточной окружной дороги Ярославля от путепровода до примыкания к трассе М-8, ремонт автодороги Ляпино – Прусово. В Даниловском районе – ремонт автодороги Ярославль – Любим. В Любимском районе – ремонт дороги Пречистое – Любим – Буй. В Рыбинском районе – автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. Предусмотрены также восстановление тротуаров на автодороге Рыбинск – Глебово и ремонт мостового перехода через реку Черемуху на трассе Рыбинск – Большое Село.



50 миллионов рублей будет направлено на реализацию ряда мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. В частности, будет восстановлено наружное освещение на юго-западной окружной дороге, на дороге в обход Ярославля, появятся новые светофоры на северо-восточной окружной дороге и ряде других объектов.



Кроме финансирования основных программ по дорожному хозяйству в 2017 году из дорожного фонда направляется 217 миллионов рублей на губернаторский проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе».



Одним из важнейших направлений работы станет реализация новой региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская». В 2017 году общий объем ее финансирования составит 1 миллиард 306 миллионов рублей, больше 600 миллионов из них – средства федерального бюджета.



– Цель программы – привести дорожную сеть городской агломерации в нормативное состояние. К 2018 году должно быть отремонтировано 50 процентов дорог, к 2025-му – 85 процентов, – сказал Виталий Ткаченко. – Учитывая серьезность задачи, плановые показатели текущего года достаточно высокие. В 2017 году должно быть отремонтировано 74 километра городских дорог, а также 25 километров областных на подходах к городу по пяти направлениям.



В городской черте наиболее масштабные работы будут произведены на улицах Труфанова, Маяковского, Полушкина роща, в Республиканском проезде, на Суздальском шоссе, улицах Серго Орджоникидзе, Ляпидевского, Шевелюхе и др.



Председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко поручил Виталию Ткаченко держать процесс дорожного строительства и ремонта на особом контроле:



– Я прошу контролировать ход работ в этой отрасли и докладывать о динамике ремонта и строительства дорожных объектов.



В числе масштабных мероприятий – реконструкция моста через реку Которосль в Ярославле. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 595 миллионов рублей. Работы начнутся уже в этом году – будет демонтировано существующее аварийное сооружение. Затем начнется монтаж новых конструкций. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 3-й квартал 2018 года.



– Мост через реку Которосль будет отремонтирован полностью за счет средств федерального бюджета. 250 миллионов поступит к нам уже в этом месяце, и мы сразу приступим к конкурсным процедурам по выбору подрядчика, – рассказал Виталий Ткаченко. – Реконструкция моста займет 12 месяцев.



Виталий Ткаченко сообщил, что после окончания работ на этом объекте Правительство области вплотную займется проектом строительства Карабулинской развязки. Ввод в эксплуатацию моста через Которосль – один из ключевых этапов реализации этого масштабного дорожного проекта.



О задачах по ремонту и строительству автомобильных дорог в Ярославской области в 2017 году / в PowerPoint