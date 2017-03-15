15 марта заместитель председателя Правительства области – директор департамента финансов Илья Баланин рассказал об участии ярославских финансистов в формировании стратегии социально-экономического развития региона, представленной в понедельник врио губернатора Дмитрием Мироновым.



– Все положения документа тщательно просчитаны, поэтому я могу утверждать: стратегия жизнеспособна, и все, что в нее заложено, можно и необходимо реализовать для повышения качества жизни в Ярославской области, – подчеркнул Илья Баланин. – Конечно, в первую очередь мы делали акцент на ближайшую перспективу. Но я уверен, что при сохранении существующих тенденций мы сможем получить доходы, необходимые для реализации всех планов. Мы постараемся максимально привлечь средства из федерального бюджета, увеличить налогооблагаемую базу в регионе. Десять точек роста позволят вывести Ярославскую область на передовые позиции.



Илья Баланин напомнил, что уже в этом году сумма инвестиций ПАО «Газпром» в строительство объектов газификации в регионе составит 914 миллионов рублей. В областном бюджете на 2017 – 2019 годы предусмотрено 478 миллионов на строительство новых детских садов, что позволит дополнительно открыть 710 мест. В этот же период на строительство средней школы в селе Туношна и пристройки к школе №43 им. А.С. Пушкина в Ярославле будет направлено 279 миллионов рублей, в том числе 118,8 миллиона – из федерального бюджета. Это позволит открыть 688 новых учебных мест.



В 2017 году будет открыт детский технопарк «Кванториум» в Рыбинске. На его создание предусмотрено 87 миллионов рублей, в том числе 57 миллионов – из федерального бюджета. В перспективе до 2025 года планируется создание еще одного детского технопарка в городе Ярославле.



30 миллионов рублей будет направлено на развитие дуального образования.



– Ведется работа по привлечению федеральных средств для дальнейшей реализации данных мероприятий, – добавил зампред Правительства.



На ремонт и строительство учреждений здравоохранения, приобретение оборудования для них в областном бюджете на 2017 – 2018 годы предусмотрена сумма в 81 миллион рублей. Кроме того, объемы финансирования этого направления могут быть увеличены за счет губернаторской программы «Решаем вместе» и внебюджетных источников.



В 2017 году 106,4 миллиона рублей планируется направить на создание биатлонного комплекса в центре лыжного спорта «Демино», в том числе 50 миллионов – за счет федерального бюджета. 53,3 миллиона пойдет на реконструкцию двух футбольных стадионов в Ярославле к чемпионату мира по футболу в 2018 году (планируется софинансирование из федерального бюджета), 20 миллионов – на реконструкцию тренировочного поля на стадионе «Шинник», 40 миллионов – для окончательного расчета за приобретение многофункционального центра с бассейном и инженерными коммуникациями в Заволжском районе Ярославля.



Новые плоскостные сооружения и крупные спортивные комплексы будут построены в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» и сотрудничества с ПАО «Газпром», а также за счет привлечения других внебюджетных источников.



– Ярославская область обладает значительным потенциалом, позволяющим при его эффективном использовании рассчитывать на дальнейшее развитие производства, – добавил Илья Баланин. – Для привлечения инвестиций в экономику создано АО «Корпорация развития Ярославской области», развиваются выставочно-конгрессная деятельность и инновационная сфера. Хороший потенциал у нас и для АПК, туризма. Мы прогнозируем, что в 2017 году туристический поток увеличится до 3,5 миллиона человек.



Илья Баланин сообщил, что намеченных целей по развитию региона планируется достичь путем реализации государственных программ в соответствующих сферах. Ярославская область одной их первых в стране перешла на формирование программного бюджета, и уже в 2014 году доля расходов бюджета, запланированных в рамках программ, превысила 90%.



Одним из инструментов повышения качества и доступности медицинских услуг, образования, развития массового спорта директор департамента финансов также назвал проведение на территории региона эксперимента по реализации государственного (муниципального) социального заказа. В 2017 – 2018 годах на региональном уровне по 16 социальным услугам будет произведен отбор исполнителей услуг путем конкурсов и аукционов.



В случае успешной реализации эксперимента, а также принятия и вступления в силу федерального законопроекта в регионе будет проведена работа по поэтапному переводу оказания социальных услуг на конкурентную основу, что даст населению возможность получать соцуслуги более высокого качества.