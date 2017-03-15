​Четыре многодетные семьи получили земельные участки в соответствии с принятым по инициативе врио губернатора Дмитрия Миронова законом «О внесении изменений в законодательные акты Ярославской области в сфере земельных отношений».



Согласно этому документу граждане, имеющие трех и более детей и принятые на учет в качестве имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, получили возможность первоочередного приобретения земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта в аренду без торгов.



– Закон позволяет приобрести в аренду земельный участок на территории любого муниципального образования Ярославской области по выбору гражданина, – пояснил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Ярославская область одной из первых в Центральном федеральном округе включилась в этот проект. Многодетные семьи в Гаврилов-Ямском, Некрасовском и Большесельском муниципальных районах получили земельные участки без торгов и в границах населенных пунктов, то есть с развитой инфраструктурой.



Семья Снакиных получила земельный участок, прилегающий к их родной деревне Шишелово Некрасовского района. Проект будущего дома практически готов. После схода снега Снакины готовы начать строительство. Старшие дети Глеб и Варя вместе с родителями планируют, как будут осваивать новый дом и прилегающий земельный участок.



Особенно важным для семьи является то, что земельный участок они выбрали сами и в черте населенного пункта, ведь это значительно сократит в будущем расходы на подвод коммуникаций к новому дому. По словам главы семейства Константина Снакина, на оформление участка потребовалось чуть больше месяца.



В перспективе у семьи есть возможность бесплатно получить эту землю в собственность.



– По истечении трех лет владения земельным участком, предоставленным для личного подсобного хозяйства, семья имеет права приобрести его в собственность бесплатно, – добавил Роман Колесов. – Земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства, может быть приобретен в собственность бесплатно после постройки дома.