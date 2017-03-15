​В Ярославской области стартовал проект «На высокой волне», благодаря которому ряд категорий граждан сможет бесплатно посещать театры, музеи, цирк и другие подведомственные учреждения культуры. Уже сегодня в рамках проекта дети из многодетных семей смогли побывать на спектакле в Ярославском государственном театре кукол.



– В прошлом году в Ярославском художественном музее была реализована акция, в рамках которой многие жители и гости города смогли бесплатно посетить замечательную выставку «Илья Ефимович Репин и ученики», – отметил первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин. – Тогда глава региона Дмитрий Миронов поставил задачу разработать региональный проект, направленный на обеспечение равной доступности ярких культурных событий для детей, молодежи, социально незащищенных категорий граждан. И это поручение выполнено.



В этом году в рамках проекта «На высокой волне» более 50 тысяч жителей региона – различные категории социально-незащищенных категорий граждан, в том числе ветераны, инвалиды, пенсионеры, а также школьники и студенты - смогут бесплатно посетить государственные учреждения культуры: театр им. Федора Волкова, цирк, филармонию, театр юного зрителя им. В.С. Розова, Ярославский музей-заповедник, государственный театр кукол, художественный музей, культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой, Рыбинский музей-заповедник, Угличский музей, музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», Переславль-Залесский музей-заповедник. В частности, в дни весенних и летних каникул для бесплатного посещения семьями с детьми и студентами будут открыты экспозиции в музеях области.