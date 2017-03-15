​15 марта Правительство региона, НП «Экономический совет» и объединение организаций профсоюзов подписали новое трехстороннее соглашение. Документ рассчитан на 2017 – 2019 годы.



– Подписание соглашения обеспечит дальнейшее устойчивое развитие Ярославской области и повышение уровня жизни населения, позволит сконцентрировать усилия всех его участников на решении имеющихся социально-экономических проблем, – сказал врио губернатора Дмитрий Миронов.



Глава региона подчеркнул, что благодаря ответственной, скоординированной позиции всех сторон в сфере регулирования социально-трудовых отношений, постоянному диалогу власти с профсоюзными организациями и работодателями за последние десять лет в Ярославской области не зарегистрировано ни одного коллективного трудового спора.



– Это, конечно, не говорит о полном отсутствии проблем в экономике региона. Серьезные трудности сейчас переживает коллектив нефтеперерабатывающего завода имени Менделеева, – отметил Дмитрий Миронов. – В результате совместной работы Правительства области с собственником предприятия к 1 января удалось полностью погасить задолженность по заработной плате. Однако в феврале она снова образовалась. Мы продолжаем вести с владельцами завода диалог о погашении задолженности, финансировании природоохранных мероприятий и запуске производства. Похожие проблемы есть и на некоторых других предприятиях. Правительство готово в рамках своих полномочий оказывать помощь в разрешении подобных ситуаций.



Председатель союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» Сергей Соловьев подчеркнул, что трехстороннее сотрудничество будет осуществляться в русле принятой долгосрочной программы развития региона:



– Мы считаем, что новое соглашение станет хорошим инструментом реализации озвученной в понедельник стратегии социально-экономического развития Ярославской области. И те элементы программы, цифры и задачи, которые еще не нашли отражения в нашем документе, обязательно будут туда внесены.



Сергей Соловьев сообщил, что в ходе работы над соглашением у его участников возникали спорные вопросы, но в итоге удалось выработать компромиссный вариант:



– Мы много спорили и с властью, и с работодателями. Переговоры были сложными, но конструктивными. Мы пришли к консенсусу. В процессе обсуждения мы актуализировали многие важные проблемы социально-экономического характера и наметили пути их решения. Речь шла и о детском отдыхе, и об индексации заработной платы бюджетникам.



Председатель ассоциации «Экономический совет Ярославской области» Яков Якушев добавил, что четкое взаимодействие всех участников трехстороннего соглашения является фактором снижения социальной напряженности в регионе. От лица всех работодателей Яков Якушев подтвердил готовность продолжать политику социального партнерства.



– Позиция большинства работодателей уже сейчас направлена на увеличение минимальной заработной платы, – сказал он. – И как бы во время горячих рабочих споров мы ни выступали за экономию средств, в этом вопросе мы всегда оставались поддерживающей стороной. Если говорить о промышленных предприятиях, то в 2016 году темпы роста валового продукта превысили 7 процентов, заработную плату удалось повысить на 6 процентов. Мы понимаем, что коллективный договор – это часть социальной ответственности. Это соглашение для Экономического совета является основополагающим документом работы, и все наши заседания проходят в поддержку всех его разделов.



Подобный договор между исполнительной властью, работодателями и профсоюзами подписывается регулярно уже на протяжении 25 лет. В него включены взаимные обязательства сторон по вопросам экономической политики, оплаты труда, доходов и уровня жизни населения, развития рынка труда и содействия занятости населения, социальной защиты граждан, защиты трудовых прав, охраны труда работников, использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, взаимодействия в сфере реализации молодежной политики, развития социального партнерства.