​18 марта в рамках акции «Севастопольский вальс в Ярославле» в областном центре пройдет выставка старинных автомобилей отечественного и зарубежного производства. На Советской площади планируется представить около десятка экспонатов. Можно будет не только вживую увидеть старинные автомобили, сделать яркие фотографии, но и узнать много нового и интересного о советском автопроме.



Часть машин участвовала в 2015 году в ралли классических автомобилей на территории Республики Крым. Ярославцы увидят ВАЗ-21011, который занял первое место в одном из этапов.



– Этот автомобиль мой дедушка купил в 1978 году. Машина до сих пор в нашей семье. Мы участвуем на ней в различных соревнованиях, в том числе ездили в Крым, – рассказал организатор выставки, председатель клуба классических автомобилей «Медведь» Андрей Лагузов. – Кроме того, на выставке будут представлены ГАЗ-14 «Чайка», различные модели марки «Москвич», «Жигули», а также два «Мерседеса».



Напомним, акция «Севастопольский вальс в Ярославле» организована в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией. В рамках мероприятия на Советской площади будут организованы танцевальный марафон и праздничная программа. Перед ярославцами и гостями города выступят муниципальные духовые оркестры Ярославля, Рыбинска и Ростова. В мероприятии примут участие народный артист России Валерий Кириллов, лауреат всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», призер международного фестиваля эстрадного искусства «Москва-Транзит» Михаил Сим, народный ансамбль бального танца «Константа», курсанты Ярославского высшего военного училища ПВО, студенты ЯГМУ, представители танцевальных коллективов муниципальных домов культуры Ярославля.



Начало акции «Севастопольский вальс в Ярославле» в 14 часов.