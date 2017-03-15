​15 марта глава региона Дмитрий Миронов принял участие в церемонии инаугурации мэра Ярославля Владимира Слепцова. Торжественное мероприятие состоялось в большом зале мэрии.



Врио губернатора поздравил жителей города с тем, что получивший полномочия мэр вступает в должность.



– Пора политических баталий и выяснения отношений, я надеюсь, прошла, – заявил Дмитрий Миронов. – Впереди время для каждодневной, планомерной работы, в которой дело найдется каждому, кто готов трудиться не за страх, а на совесть в интересах родного города и всех ярославцев.



Дмитрий Миронов особо подчеркнул, что мэр вступает в должность в не самый простой для города период, однако выразил уверенность, что Владимиру Слепцову по силам решение самых сложных задач.



– Полгода работы Владимира Витальевича в должности первого заместителя мэра показали, что он не только видит стоящие перед городом задачи, но и знает пути их решения, – отметил Дмитрий Миронов. – В этом году Ярославль получит 600 миллионов рублей, которые региону выделило Правительство Москвы. На эти средства предстоит привести в порядок исторический центр города, отремонтировать несколько храмов, 13 улиц, фасады и кровли исторических зданий. По современным проектам будут реконструированы 4 парковые зоны.



Дмитрий Миронов напомнил, что в городе предстоит реализовать большие планы по ремонту и реконструкции дорог. В текущем году впервые в рамках федеральной программы «Безопасные дороги» Ярославль получит почти миллиард рублей. Немало еще предстоит сделать и в сфере здравоохранения. Необходимо продолжать работу по увеличению объема высокотехнологичной медицинской помощи. К реализации проекта «Бережливая поликлиника» должны быть подключены новые учреждения здравоохранения города. Улучшений также требует сфера жилищно-коммунального хозяйства.



Дмитрий Миронов пожелал Владимиру Слепцову удачи и пообещал всяческое содействие со стороны Правительства области.



Владимир Слепцов принес присягу, дал клятву и получил из рук Дмитрия Миронова символический знак отличия мэра города.



– Вместе с почетным званием мэра города Ярославля на меня возложена также и большая ответственность, – сказал Владимир Слепцов. – Я понимаю, что предстоит очень многое сделать и что это будет нелегко. Но, я уверен, вместе мы сможем сделать Ярославль самым красивым, благоустроенным и безопасным городом России.



Также Владимира Слепцова поздравили председатель областной Думы Михаил Боровицкий и представители высшего духовенства в лице владыки земли Ростовской и Ярославской архиепископа Пантелеимона.