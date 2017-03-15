​15 марта в администрации Борисоглебского МР состоялось собрание по вопросам реализации губернаторского проекта «Решаем вместе». Участие в заседании приняли глава района Владимир Попов, руководители поселений, представители Общественной палаты района, местные жители.



Владимир Попов поблагодарил собравшихся за активное участие в проекте и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество местной власти с населением для работы по благоустройству родного района.



Участники обсудили перспективы реализации проекта на территории района, выбрали инициативную группу и определили ее задачи на ближайшее время.



В Борисоглебском МР в рамках реализации программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе» планируется благоустройство двух дворовых территорий: в поселке Красный Октябрь и в микрорайоне Аграрник поселка Борисоглебского. Также принято решение о необходимости обустройства Советской площади районного центра. Здесь требуются устройство светодиодного освещения, наземной ливневой канализации, подсветки и бордюров на тротуарах, проведение озеленения, установка скамеек и урн.



До конца месяца в районе будут проходить встречи с населением, после этого на основании предложений жителей будут сформированы пакеты документов для представления в областную конкурсную комиссию проекта «Решаем вместе».



Справка



Проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе», старт которому дал врио губернатора области Дмитрий Миронов, нацелен на решение актуальных проблем жителей региона. Суть его заключается в том, что люди сами активно участвуют в выборе объектов, которые будут благоустроены или отремонтированы в текущем году.



Проект предусматривает различные виды работ: ремонт асфальтового покрытия во дворах, обустройство парковочных мест, установку бордюров, малых архитектурных форм, уличного освещения, благоустройство парков и скверов, ремонт сельских домов культуры и других объектов.



Общая сумма финансирования проекта в 2017 году из федерального и областного бюджетов составляет порядка 650 миллионов рублей.