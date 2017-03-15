|15 марта в администрации Борисоглебского МР состоялось собрание по вопросам реализации губернаторского проекта «Решаем вместе». Участие в заседании приняли глава района Владимир Попов, руководители поселений, представители Общественной палаты района, местные жители.
Владимир Попов поблагодарил собравшихся за активное участие в проекте и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество местной власти с населением для работы по благоустройству родного района.
Участники обсудили перспективы реализации проекта на территории района, выбрали инициативную группу и определили ее задачи на ближайшее время.
В Борисоглебском МР в рамках реализации программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе» планируется благоустройство двух дворовых территорий: в поселке Красный Октябрь и в микрорайоне Аграрник поселка Борисоглебского. Также принято решение о необходимости обустройства Советской площади районного центра. Здесь требуются устройство светодиодного освещения, наземной ливневой канализации, подсветки и бордюров на тротуарах, проведение озеленения, установка скамеек и урн.
До конца месяца в районе будут проходить встречи с населением, после этого на основании предложений жителей будут сформированы пакеты документов для представления в областную конкурсную комиссию проекта «Решаем вместе».
Справка
Проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе», старт которому дал врио губернатора области Дмитрий Миронов, нацелен на решение актуальных проблем жителей региона. Суть его заключается в том, что люди сами активно участвуют в выборе объектов, которые будут благоустроены или отремонтированы в текущем году.
Проект предусматривает различные виды работ: ремонт асфальтового покрытия во дворах, обустройство парковочных мест, установку бордюров, малых архитектурных форм, уличного освещения, благоустройство парков и скверов, ремонт сельских домов культуры и других объектов.
Общая сумма финансирования проекта в 2017 году из федерального и областного бюджетов составляет порядка 650 миллионов рублей.
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