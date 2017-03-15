​На первом в этом году заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ярославской области были рассмотрены результаты антикоррупционного аудита органов исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований, проведенного в 2016 году.



– В национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы указано на необходимость повышения эффективности деятельности комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации, – отметил заместитель председателя комиссии – руководитель аппарата Правительства области Юрий Валдаев. – План работы комиссии на 2017 год сформирован с целью обеспечения координации деятельности Правительства региона, органов исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований области по реализации государственной политики в антикоррупционной сфере с учетом предложений членов комиссии. В него включены наиболее актуальные вопросы профилактики коррупционных проявлений.



Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию коррупции Правительства Ярославской области Артем Иванов, антикоррупционный аудит как один из способов формирования единой системы профилактики коррупции на территории региона был внедрен в 2016 году. Это позволило оказать практическую помощь органам власти в реализации требований законодательства о противодействии коррупции, обеспечить эффективное функционирование системы профилактики в этой сфере.



– Проведенный аудит показал, что в целом органами власти выполняются требования федерального и регионального антикоррупционного законодательства, – сказал Артем Иванов. – Имеющиеся недостатки носят типичный характер.



В частности, нарекания аудиторов вызвали отсутствие сроков выполнения мероприятий планов по противодействию коррупции, несоответствие раздела «Противодействие коррупции» официальных сайтов методическим рекомендациям, отсутствие освещения реализации мер по противодействию коррупции в СМИ и на официальных сайтах.



Управление по противодействию коррупции дало письменные рекомендации по совершенствованию деятельности в заявленной сфере всем проверенным органам исполнительной власти и местного самоуправления. Артем Иванов подчеркнул, что рекомендации исполнены в полном объеме.



По итогам совещания Юрий Валдаев поручил управлению по противодействию коррупции принять меры по привлечению общественных объединений к взаимодействию с органами власти в сфере противодействия коррупции. Инициатива получила поддержку председателя Общественной палаты Ярославской области Сергея Березкина.