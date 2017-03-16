​Возможности реализации проектов государственно-частного партнерства в сферах ЖКХ и здравоохранения обсуждались в рамках профильного семинара, прошедшего 13 марта в Правительстве Ярославской области. Организатором семинара выступил региональный департамент инвестиций и промышленности Ярославской области. В нем приняли участие представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, потенциальных инвесторов и региональных институтов развития – АО «Корпорация развития Ярославской области» и ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства».



Приглашенные эксперты Центра ГЧП АО «Газпромбанк» рассказали об особенностях заключения концессионных соглашений в сфере ЖКХ с учетом последних изменений в Федеральный закон №115-ФЗ, о порядке и возможных организационно-правовых моделях реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. Кроме того, были подробно освещены полномочия региональных и муниципальных органов власти в этой деятельности, а также рассмотрены сравнительные преимущества проектов ГЧП, реализуемых в рамках Федерального закона №224-ФЗ, перед госзаказом.



Как отмечено в ходе семинара, сфера коммунального хозяйства нуждается в модернизации изношенной инфраструктуры и инженерных сетей. По оценкам специалистов Министерства строительства и ЖКХ РФ, для обновления отрасли ежегодно необходимо 500 миллиардов рублей. Безусловно, бюджетных средств для этого недостаточно, требуются внебюджетные инвестиции.



В сфере здравоохранения, как правило, частные инвестиции привлекаются в проекты, реализуемые в рамках программы гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению в системе обязательного медицинского страхования. При этом инвестор получает право на оказание платных услуг. Примером ГЧП в Ярославской области стало строительство диализного центра. Востребован частный капитал и в первичном звене, в сфере амбулаторно-поликлинической помощи.



– Проекты в рамках государственно-частного партнерства – эффективный способ решить многие острые проблемы в социально значимых сферах жизни региона, – отметила советник заместителя председателя Правительства Ярославской области Галина Пенягина. – Это хороший экономический механизм, уже доказавший свою эффективность во многих развитых и развивающихся странах. Сегодня запрос на проекты ГЧП в разных сферах социально-экономической жизни Ярославской области достаточно высок. Привлечение инвесторов в проекты на территории региона – одна из важнейших задач, стоящих перед инвестиционным блоком Правительства.



Затронутые в ходе семинара темы вызвали активное обсуждение. Участники задавали уточняющие вопросы, делились своими наработками, просили экспертного совета. Ввиду высокого интереса к теме департамент инвестиций и промышленности Ярославской области организовал линию обратной связи – все вопросы касательно реализации проектов в сфере ГЧП можно направить на электронную почту: bogomolovan@yarregion.ru. Ответы на них подготовят специалисты департамента и профильные эксперты.