​Открыто голосование за лучший логотип одного из самых известных туристических маршрутов нашей страны – Золотое кольцо России, столицей которого официально признан Ярославль.



Семь вариантов логотипа, разработанных дизайнерами Ярославской и Владимирской областей, а также АНО «Центр молодежного туризма», размещены на портале «Рамблер». Голосование организовано при поддержке портала культурного наследия России «Культура РФ» и Министерства культуры РФ. Адрес страницы: https://news.rambler.ru/lifestyle/36270842-polzovateli-ramblera-vybirayut-logotip-zolotogo-koltsa.



Традиционно в туристический маршрут Золотое кольцо России, которому в 2017 году исполняется 50 лет, входят 8 городов из 5 регионов России, в том числе три города Ярославской области: Ярославль, Переславль-Залесский и Ростов. Также в списке Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад.