​18 марта с 10.00 до 14.00 на базе флюорографической станции (Ярославль, ул. Собинова, 24) будет проходить день открытых дверей. В рамках акции «Проверь себя» все желающие могут пройти ФЛГ-обследование и получить консультацию ведущих врачей-фтизиатров.



При себе необходимо иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.



Туберкулез – это заразное инфекционное заболевание, пострадать от которого может каждый. В начальной стадии его можно легко излечить, однако обычно человек в этот период считает себя здоровым. Выявить туберкулез у взрослых можно только по флюорографии.



Подробности об акции можно узнать по телефону (4852) 72-93-40.