Сегодня на внеочередном пленарном заседании Общественной палаты региона был выбран представитель Ярославской области в новый состав Общественной палаты РФ. Им стал ректор ЯрГУ Александр Русаков. Его кандидатуру поддержали более половины участников голосования. Выборы проходили в два тура. По результатам второго тура Александр Русаков получил 41 голос.



– Выборы представителя Ярославской области в Общественную палату РФ проходят один раз в три года. Это ответственный момент. Сегодняшнее голосование прошло в конкурентной среде, – отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Ярославское представительство имеет авторитетную и высокую репутацию в Общественной палате РФ.



Выборы были проведены путем тайного голосования в соответствии с федеральным законодательством. Совет палаты предложил три кандидатуры. Кроме Александра Русакова претендентами были председатель Общественной палаты Тутаевского муниципального района Анатолий Упадышев и руководитель регионального исполнительного комитета регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» Евгений Чуркин.



– В Общественной палате РФ я продолжу работу в комиссии по развитию науки и образования, а также в комиссии по культуре, – поделился планами Александр Русаков. – Проблем в регионе много, будем работать. Ярославль – город высокой культуры, с прекрасными кадрами и научным потенциалом. Уверен, я смогу принести пользу нашей области.



Напомним, процедура формирования нового состава ОП РФ началась 21 февраля. Общественные палаты регионов должны в тридцатидневный срок избрать в нее по одному своему представителю.