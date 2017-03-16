​17 марта в КЗЦ «Миллениум» пройдет традиционный ежегодный областной фестиваль постной кухни. Он организован по благословению митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона. В этом году мероприятие посвящено 30-летию возрождения Толгской обители.



Ярославский фестиваль постной кухни не имеет аналогов. Он организован Ярославской митрополией совместно с региональным департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка в целях возрождения традиций русской кухни как неотъемлемой части национальной культуры. Задачей фестиваля является приобщение населения к исконным обычаям русского народа, знакомство с древними рецептурами монастырских блюд, а также способами их приготовления.



Традиционно главными участниками мероприятия являются монастыри и приходы области, предприятия общественного питания, техникумы и профучилища. Каждая организация сервирует стол, где будут представлены холодные закуски, вторые блюда и выпечка из овощей, круп, муки, фруктов, ягод, меда, орехов. Ярославцы и гости города смогут узнать, как правильно поститься и готовить здоровую и полезную пищу в современных условиях.



В этом году центральным блюдом фестиваля станет натуральный бездрожжевой хлеб. Все участники могут представить на конкурс «Лучший бездрожжевой хлеб Ярославской области» изделие, приготовленное по собственному рецепту. Победители будут награждены дипломами и ценными призами.



В рамках фестиваля пройдут кулинарные мастер-классы, состоится концерт филармонической капеллы «Ярославия».​