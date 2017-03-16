​21 марта в театре «Россия» на Пушкинской площади в Москве

состоится V торжественная церемония вручения наград победителям ежегодной национальной

премии «Событие года».

В этом году победители будут определяться в 30 номинациях,

в числе которых городские фестивали и частные торжества (в том числе свадьбы), спортивные

мероприятия и музыкальные шоу, деловые форумы, корпоративные события, благотворительные

акции, модные показы, автомобильные презентации.

Гастрономический фестиваль «Городской пикник «Пир на Волге»,

впервые прошедший в Ярославле в августе 2016 года в рамках Международного гастрономического

форума и собравший на своих площадках более 15 тысяч участников, номинирован экспертным

составом премии сразу по трем направлениям: «Городское событие года», «Региональное

событие года», а также «Лучший дизайн мероприятия».

В жюри входят продюсер Андрей Фомин, основатель и генеральный

директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева, главный режиссер Первого канала, режиссер

олимпийских церемоний в Сочи Андрей Болтенко и другие известные люди.

Среди критериев оценки проектов – уникальность идей, их

техническое воплощение и дизайн, режиссура и постановка, уровень воздействия на

целевую аудиторию, количество откликов в прессе. Во время торжественного награждения

победители получат из рук деятелей индустрии, известных артистов и музыкантов заветную

«Хрустальную планету» – символ покорения мира эмоций.

Народное голосование продлится до 19 марта на официальном

сайте премии по адресу: http://premia.event.ru/nominees2016/.

 Справка

Ежегодная национальная премия «Событие года» – крупнейшая

профессиональная event-премия в России. Учредители самого ожидаемого торжества отрасли

событийного маркетинга ставят своей задачей выделить наиболее успешных представителей

отрасли, создающих самые качественные, громкие, яркие и эффективные мероприятия

на территории России. Премия создана по инициативе главного редактора журнала Event.ru

Жанны Васениной в 2011 году.

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