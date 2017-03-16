|21 марта в театре «Россия» на Пушкинской площади в Москве
состоится V торжественная церемония вручения наград победителям ежегодной национальной
премии «Событие года».
В этом году победители будут определяться в 30 номинациях,
в числе которых городские фестивали и частные торжества (в том числе свадьбы), спортивные
мероприятия и музыкальные шоу, деловые форумы, корпоративные события, благотворительные
акции, модные показы, автомобильные презентации.
Гастрономический фестиваль «Городской пикник «Пир на Волге»,
впервые прошедший в Ярославле в августе 2016 года в рамках Международного гастрономического
форума и собравший на своих площадках более 15 тысяч участников, номинирован экспертным
составом премии сразу по трем направлениям: «Городское событие года», «Региональное
событие года», а также «Лучший дизайн мероприятия».
В жюри входят продюсер Андрей Фомин, основатель и генеральный
директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева, главный режиссер Первого канала, режиссер
олимпийских церемоний в Сочи Андрей Болтенко и другие известные люди.
Среди критериев оценки проектов – уникальность идей, их
техническое воплощение и дизайн, режиссура и постановка, уровень воздействия на
целевую аудиторию, количество откликов в прессе. Во время торжественного награждения
победители получат из рук деятелей индустрии, известных артистов и музыкантов заветную
«Хрустальную планету» – символ покорения мира эмоций.
Народное голосование продлится до 19 марта на официальном
сайте премии по адресу: http://premia.event.ru/nominees2016/.
Справка
Ежегодная национальная премия «Событие года» – крупнейшая
профессиональная event-премия в России. Учредители самого ожидаемого торжества отрасли
событийного маркетинга ставят своей задачей выделить наиболее успешных представителей
отрасли, создающих самые качественные, громкие, яркие и эффективные мероприятия
на территории России. Премия создана по инициативе главного редактора журнала Event.ru
Жанны Васениной в 2011 году.
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