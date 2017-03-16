​21 марта в театре «Россия» на Пушкинской площади в Москве



состоится V торжественная церемония вручения наград победителям ежегодной национальной



премии «Событие года».



В этом году победители будут определяться в 30 номинациях,



в числе которых городские фестивали и частные торжества (в том числе свадьбы), спортивные



мероприятия и музыкальные шоу, деловые форумы, корпоративные события, благотворительные



акции, модные показы, автомобильные презентации.



Гастрономический фестиваль «Городской пикник «Пир на Волге»,



впервые прошедший в Ярославле в августе 2016 года в рамках Международного гастрономического



форума и собравший на своих площадках более 15 тысяч участников, номинирован экспертным



составом премии сразу по трем направлениям: «Городское событие года», «Региональное



событие года», а также «Лучший дизайн мероприятия».



В жюри входят продюсер Андрей Фомин, основатель и генеральный



директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева, главный режиссер Первого канала, режиссер



олимпийских церемоний в Сочи Андрей Болтенко и другие известные люди.



Среди критериев оценки проектов – уникальность идей, их



техническое воплощение и дизайн, режиссура и постановка, уровень воздействия на



целевую аудиторию, количество откликов в прессе. Во время торжественного награждения



победители получат из рук деятелей индустрии, известных артистов и музыкантов заветную



«Хрустальную планету» – символ покорения мира эмоций.



Народное голосование продлится до 19 марта на официальном



сайте премии по адресу: http://premia.event.ru/nominees2016/.



Справка



Ежегодная национальная премия «Событие года» – крупнейшая



профессиональная event-премия в России. Учредители самого ожидаемого торжества отрасли



событийного маркетинга ставят своей задачей выделить наиболее успешных представителей



отрасли, создающих самые качественные, громкие, яркие и эффективные мероприятия



на территории России. Премия создана по инициативе главного редактора журнала Event.ru



Жанны Васениной в 2011 году.