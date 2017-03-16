​16 марта в Москве прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию службы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В праздничный день сотрудников и ветеранов ведомства поздравили министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, заместитель председателя Государственной думы РФ Владимир Васильев, врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, помощник министра внутренних дел РФ, председатель совета ветеран органов внутренних дел и внутренних войск МВД России Иван Шилов. Также участие в мероприятии принял кинорежиссер Никита Михалков.



– Я очень рад присутствовать сегодня в этом зале, видеть знакомые лица, – сказал Дмитрий Миронов. – Со многими из вас мне довелось вместе служить, и это время навсегда останется в моем сердце. Специфика этой службы такова, что факт совершения преступления в экономике редко бывает очевиден. За каждым раскрытым преступлением стоят серьезный экономический анализ и выверенный расчет. А итогом становится не только наказание преступников, но и возвращение в бюджет миллиардов рублей.



Дмитрий Миронов поблагодарил всех сотрудников ведомства за их работу по защите общественных и государственных интересов в экономической сфере. Особые слова он адресовал ветеранам, отметив их основополагающую роль в формировании традиций ведомства.



История подразделений экономической безопасности ведет свой отсчет с 16 марта 1937 года, когда приказом НКВД СССР был организован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией – знаменитый ОБХСС. С тех пор служба БХСС – ГУЭБиПК целенаправленно и повсеместно ведет борьбу с должностными и хозяйственными преступлениями, надежно обеспечивая экономическую безопасность государства.



Сегодня сотрудники ГУЭБиПК продолжают раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления экономической направленности, пресекают хищения бюджетных средств, защищают производителей и собственников от криминалитета, создают благоприятный инвестиционный климат в Российской Федерации.