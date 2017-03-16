​Два студента ЯрГУ им. Демидова получили работу в инвестиционном блоке Правительства Ярославской области по итогам первого этапа проекта «Социальный лифт», стартовавшего в феврале. Куратором этого направления выступил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев.



На первом этапе проекта для студентов бакалавриата и магистратуры экономического факультета была организована бизнес-игра, в которой ребята смогли проявить свои знания, навыки, инициативность. Победители прошли собеседование, по итогам которого трое получили приглашение на стажировку в департамент инвестиций и промышленности.



– На стажировке студенты получают возможность погрузиться в профессиональную сферу, получить новые практические знания, умения и навыки, – отметила заместитель директора департамента – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Ребята помогали готовить крупные мероприятия и проекты, в их числе – участие Ярославской области в Петербургском экономическом форуме, формирование финансовой модели промышленного парка и так далее. В ходе стажировки они показали себя как ответственные, креативные специалисты, обладающие хорошей базой и умеющие работать в команде. В результате двое получили работу в департаменте инвестиций и промышленности Ярославской области. Безусловно, это не руководящие посты, а должности специалистов.



В продолжение проекта «Социальный лифт» будет проведен подбор кадров для других структур инвестблока Правительства. 15 марта в Корпорации развития малого и среднего предпринимательства региона состоялось собеседование с шестью претендентами на стажировку. В дальнейшем студентам ЯрГУ будет предложено попробовать свои силы в разработке проекта социально-экономического развития одного из малых городов региона.



– В Ярославской области уже действуют программы профильной подготовки кадров для различных предприятий, в результате которых бизнес получает подготовленных специалистов, а выпускники вузов – гарантированные рабочие места. Но сегодня не менее важно обеспечить квалифицированными кадрами и структуры органов исполнительной власти, – добавила советник заместителя председателя Правительства Галина Пенягина. – Особенно это актуально сегодня, когда главой региона представлена стратегия социально-экономического развития Ярославской области. Решение задач, обозначенных в этом документе, требует от нас тщательного подхода к формированию команды. Поэтому вопрос подбора специалистов для этой деятельности более чем актуален. Сегодня мы ищем перспективные кадры на профильном факультете одного из лучших вузов России. Здесь сильная подготовка молодых специалистов. И будет правильно, если по окончании университета они найдут достойное применение своим знаниям и умениям именно на Ярославской земле.