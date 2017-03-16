|16 марта первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин провел рабочее совещание по вопросу создания в Рыбинске детского технопарка. «Кванториум» – так называется новый образовательный региональный проект – будет оснащен высокотехнологичным оборудованием и станет базой для дополнительного образования.
– Меняется мир, меняются технологические уклады. Все это требует новых подходов к образовательному процессу. Детский технопарк – это переосмысление всей системы дополнительного образования школьников. «Кванториум» позволит детям получать актуальные прикладные навыки, – сказал Виктор Костин. – Все, что связано с образованием, сегодня в зоне особого внимания Правительства региона. Проект получил поддержку от федерации. Но без серьезной лоббистской работы главы региона Дмитрия Миронова нам не удалось бы его реализовать.
В настоящее время разрабатывается дорожная карта, в соответствии с которой будет идти процесс реализации проекта. В Рыбинске уже подобрано помещение, где разместится «Кванториум», – это здание на улице Крестовой. В ближайшее время здесь приступят к ремонтным работам. Однако упор, по словам Виктора Костина, будет сделан не на внешнее преображение, а на внутреннее техническое оснащение.
Первая очередь «Кванториума» должна быть сдана к началу нового учебного года. Полностью работы планируется завершить в декабре.
О площадках и направлениях будущего технопарка рассказала директор государственного автономного учреждения области «Центр детско-юношеского технического творчества» Татьяна Талова.
– Это будет инновационный тип учреждения дополнительного образования. На базе «Кванториума» будут работать пять квантов: аэро-, нано-, энерджи-, айти- и робоквантум. Всего здесь смогут обучаться 800 детей, – сообщила Татьяна Талова. – Благодаря прикладному характеру обучения школьники смогут вникнуть в процессы развития промышленности региона и встроиться впоследствии в актуальную социально-экономическую жизнь.
На площадках «Кванториума» школьники смогут проходить обучение по наиболее востребованным программам дополнительного образования и решать реальные задачи, поставленные перед ними промышленными предприятиями.
Справка
Финансовую поддержку на создание детских технопарков по итогам конкурса, который был проведен в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, получат 17 регионов страны.
Из федерального бюджета на эти цели Ярославской области будет выделено более 50 миллионов рублей. Софинансирование из регионального бюджета составит 30 миллионов рублей.
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