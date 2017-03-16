​16 марта в Данилове прошло совещание, посвященное подготовке к предстоящему пожароопасному периоду. Участие в нем приняли заместитель председателя Правительства области Роман Колесов, руководство района, представители лесничеств, главы поселений, арендаторы и председатели садоводческих товариществ.



Было отмечено, что в 2016 году на территории лесного фонда региона зафиксировано 29 пожаров на площади 37,7 га. Основной причиной стал антропогенный фактор, в 86 процентах случаев огонь перешел в лес с земельных участков, заросших травой и кустарниками.



– Пик возгораний ежегодно приходится на период майских праздников. Несмотря на то, что времени еще много, уже с февраля Правительство Ярославской области начало подготовку к предстоящему летнему сезону, – сообщил Роман Колесов. – С учетом изменения федерального законодательства, ужесточившего с 1 марта требования к арендаторам и собственникам земельных участков по проведению противопожарных мероприятий, в муниципальных образованиях региона проходит целый комплекс мероприятий. Необходимо, чтобы председатели садоводческих товариществ, руководство муниципальных образований и поселений, арендаторы, общественность уже сейчас активно включились в процесс и регион вошел в пожароопасный период готовым.



В Даниловском районе общая подготовка идет в штатном режиме. Пожарно-химическая станция ГБУ «Лесная охрана» во всеоружии – и технически, и организационно. По опыту прошлых лет сил и средств для тушения пожаров достаточно. Кроме того, начался процесс заключения договоров с администрациями поселений. Помимо профессиональных ресурсов на территории района сформированы две добровольные пожарные команды и три добровольные пожарные дружины, которые оказывают содействие и на этапе профилактической работы, и в случае возгораний.



– Уже этим летом отвечать за сохранность и состояние прилегающих лесных территорий будем мы, собственники и арендаторы, – сказал глава Даниловского муниципального района Александр Смирнов. – Согласно новым требованиям в период со дня схода снежного покрова все субъекты, владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.



Участники мероприятия отметили, что подобные рабочие межведомственные встречи очень важны, так как дают возможность на практике скорректировать организационные моменты и проанализировать все зоны ответственности. Помимо вреда, который в случае пожара будет нанесен лесному фонду, невыполнение указанных требований правил пожарной безопасности влечет ответственность в виде наложения административного штрафа: на граждан – до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 тысяч рублей. Кроме того, в случае уничтожения в результате возгораний лесных насаждений или гибели людей наступает уголовная ответственность.