​Врио губернатора Дмитрий Миронов внес в Ярославскую областную Думу проект регионального закона, разработанного в целях поддержки граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.



Согласно документу юридические лица смогут без проведения торгов получать в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для реализации масштабных инвестиционных проектов. Обязательное условие – решение проблем обманутых дольщиков: предоставление им готового жилья, завершение объектов, начатых с привлечением их средств, или строительство новых домов, часть квартир в которых будет предоставлена этой категории граждан.



Участки предоставляются в соответствии с распоряжением губернатора.



В настоящее время на территории Ярославской области выявлено 46 объектов, строительство которых ведется с нарушением сроков, приостановлено либо имеются объективные предпосылки для этого. Общее количество пострадавших участников долевого строительства – более 2600 человек.