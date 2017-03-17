​17 марта представители 20 некоммерческих организаций региона в третий раз отправились из Ярославля в районы, чтобы обменяться опытом с местными НКО. Во время двухдневной поездки делегаты посетят Любим, Данилов, Рыбинск и Тутаев, где встретятся с представителями более чем 30 организаций, познакомятся с их проектами.



– Мне хочется узнать про лучшие практики оказания социальных услуг гражданам. Сейчас эта тема очень популярна, и государство нацелено на поддержку тех организаций, которые оказывают общественно полезные услуги, – рассказала директор регионального ресурсного центра НКО Елена Исаева.



Первую остановку участники поездки сделают в Любиме. Там они посетят фонд развития Любимского района и города Любима «Обнорский край».



– Это удивительный фонд. Он создан не так давно, но уже реализовал интереснейший проект, – отметила Елена Исаева. – В этой организации разработали туристическую краеведческую карту района и города. Сотрудники фонда посмотрели все интересные места, досконально изучили историю и запечатлели все это в красивом глянцевом издании. Получилось потрясающе! Я считаю, что с молодыми, перспективными людьми, создающими подобные фонды, реализующими интересные новые проекты, необходимо знакомиться, перенимать у них опыт и выводить его как лучшие практики на региональный и даже федеральный уровень.



Следующие выезды делегации НКО запланированы на апрель и июнь и будут посвящены знакомству с работой районных гражданских активистов.



– Наши поездки проходят при поддержке Министерства экономического развития, – сказала Елена Исаева. – Но на большие мероприятия финансирования не всегда хватает, поэтому мы обращаемся за помощью к нашему региональному бизнесу. Например, этот выезд проходит в том числе при его поддержке.



– Мы активно поддерживаем НКО, так как они играют огромную роль в развитии региона, и люди, которые их возглавляют, заслуживают внимания и уважения, – отметила региональный координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Юлия Миронова. – НКО делятся своим опытом и знаниями в интересах общественности, и я надеюсь, что проекты и идеи, разработанные совместно, в ближайшем будущем будут реализованы.